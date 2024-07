Com produtor de MC Zaac e Anitta, Julies convida Sofia Gayoso para 'Quem Sabe' Canção assinada por Zain, com mixagem e masterização da Head Media, chega em todos os apps nesta sexta-feira (5)

Alto contraste

A+

A-

Sofia Gayoso e Julies Divulgação

O cantor e compositor Julies, um dos destaques do pop reggae brasileiro, convidou Sofia Gayoso, uma das vozes em ascensão do pop nordestino, para dividir vocais em Quem Sabe, com produção de Zain, responsável por sucessos de MC Zaac e Anitta. A faixa chega em todos os apps nesta sexta-feira (5) e une dois ritmos, além dos vocais do cantor e do sotaque delicioso da artista.

O lema “não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje” é o aspecto central da nova canção da dupla, que se encaixou perfeitamente em uma sintonia sonora especial. Além disso, Julies, com seus 8,5 milhões de streams no Spotify, que também assina a composição de hits como Promete e A Solidão, do grupo Maneva, conta que escolheu Sofia para a parceria porque ficou encantado com seus vocais e a decretou como uma grande revelação da música brasileira.

“Me encantei pelo jeito da Sofia cantar assim que a ouvi abrir a boca. Rolou uma conexão musical incrível na primeira nota. É sem dúvida nenhuma uma das promessas da música nordestina e brasileira”, disse.

Já Sofia, que já dividiu o palco com ninguém menos do que Juliette, conta que a música vem justamente para fazer jus às oportunidades da vida, para inspirar todo mundo a agarrá-las, principalmente no amor. Ela não poupou palavras para elogiar a parceria e seu conceito

Publicidade

“Quem Sabe é mais do que uma música, é um lema de vida: se jogar sem arrependimentos. É melhor se arrepender do que fez do que nem ter feito nada e ficar na dúvida do ‘e se...’. Ser feliz é agora! A música fala sobre se jogar para o amor, sem medo, além de ser muito linda em sua letra, melodia e mensagem”, contou.

No clipe, dirigido pelo talentoso Rodrigo Pysi, que já dirigiu trabalhos de nomes como Alma Djem, Macucos e Planta & Raiz, isso fica ainda mais bonito e nítido com a história de duas pessoas que estão explodindo de vontade de viver o amor e se jogar nele sem medo.

A canção também é assinada por DEKO, indicado ao Grammy Latino em 2021 na categoria “Melhor Canção em Português”, com Lágrimas de Alegria, de Maneva e Natiruts.