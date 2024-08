Com quatro grandes sucessos, Roberta Miranda lança o EP 1 do projeto ‘INFINITO’ Compositora sertaneja apresenta seu novo trabalho nesta sexta-feira (9) Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 09/08/2024 - 17h00 (Atualizado em 09/08/2024 - 17h00 ) ‌



Roberta Miranda lança novo EP Reprodução/Divulgação

Após surpreender os fãs da música pop e do sertanejo com a participação de Luísa Sonza no clássico “A Majestade, o Sabiá”, a cantora Roberta Miranda lança o EP 1 do novo projeto “INFINITO”. O álbum, repleto de emoção, chegou a todas as plataformas digitais nesta sexta-feira (09/08), às 12h, trazendo as canções “Tempo ao Tempo”, “Garçom”, “Mistério” e “Boate Azul”. Os videoclipes foram disponibilizados na mesma data no canal oficial da artista no YouTube. Ouça aqui.

Consagrada pelo público como a “Rainha da Música Sertaneja”, Roberta Miranda escolheu minuciosamente cada uma das quatro faixas que fazem parte deste primeiro EP: “Separei quatro canções super especiais e lindíssimas! Começando por ‘Tempo ao Tempo’, uma composição minha, gravada pela dupla Chrystian e Ralf, e que apresento como uma homenagem ao Chrystian. Neste EP não poderia faltar um grande modão e, por isso, trago ‘Boate Azul’, uma música que amo há muitos anos.”

“Outra canção especial no repertório é ‘Garçom’, que gravei porque amo a interpretação única do artista Reginaldo Rossi. Fechando essa primeira etapa, escolhi ‘Mistério’ (do meu disco Volume 8), que fez um sucesso enorme na década de 1990 e não poderia ficar de fora. O EP 1 está bem completo! Espero que vocês gostem e participem desse lançamento tão importante”, comenta a veterana.

Vale destacar que Roberta Miranda gravou o novo DVD no mês de abril, recebendo no palco as participações especiais da cantora Luísa Sonza e do sertanejo Gustavo Mioto. Além do álbum, o projeto inclui a nova turnê, com a qual ela está viajando por todo o Brasil em 2024, arrastando multidões por onde passa. Além dos shows no país, a turnê “INFINITO” já passou por Luanda (Angola) e Maputo (Moçambique). Os próximos destinos no exterior são Canadá, Europa e Estados Unidos.

Roberta Miranda – INFINITO EP. 1

Tempo ao Tempo (Roberta Miranda)

Garçom (Reginaldo Rossi)

Mistério (Roberta Miranda)

Boate Azul (Tomaz, Benedito Seviero)