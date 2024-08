Comitê Paralímpico Brasileiro lança campanha inspiradora e anuncia novos projetos para 2024 e 2025 O Brasil é uma potência paralímpica e irá para Paris com 254 atletas com deficiência em 20 modalidades Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 12/08/2024 - 16h00 (Atualizado em 12/08/2024 - 16h07 ) ‌



Comitê Paralímpico Brasileiro anuncia novidades Reprodução/Divulg

O Comitê Paralímpico Brasileiro lançou uma campanha com atletas medalhistas que representarão o país na competição a partir de 28 de agosto, em Paris. O Brasil é uma potência paralímpica e irá à capital francesa com 254 atletas com deficiência em 20 modalidades.

A campanha, assinada pela Bushatsky Filmes e pela Ogilvy Brasil, será veiculada a partir desta quinta-feira (8), e apresenta um manifesto com os atletas paralímpicos: “Mais que vencedores: brasileiros”.

A campanha de marketing conta com um vídeo produzido e dirigido pelo cineasta paulistano André Bushatsky, cuja obra mais recente, o longa “Domingo à Noite”, esteve em cartaz em todo o país neste ano, entre outros filmes.

O vídeo da campanha é estrelado pelo nadador mineiro Gabriel Araújo, a halterofilista paulista Mariana D’Andrea, ambos campeões paralímpicos e mundiais em suas respectivas modalidades, além do velocista paranaense Vinícius Rodrigues e da lançadora baiana Raíssa Machado, ambos medalhistas de prata nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020.

O teaser será exibido em plataformas online e offline, bem como nas redes sociais do Comitê Paralímpico Brasileiro (@brasilparalímpico). Mídias OOH também serão utilizadas para a veiculação.

“Os Jogos Paralímpicos chegaram e nosso intuito é engrossar o coro da torcida brasileira não somente pelos atletas que estarão lá em Paris competindo com nossas cores, mas também aumentar a consciência da população em relação à inclusão por meio do esporte”, explicou Mizael Conrado, bicampeão paralímpico de futebol de cegos (Atenas 2004 e Pequim 2008), eleito melhor do mundo na modalidade em 1998, e atual presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro.

A campanha de marketing do CPB é o início de uma jornada da entidade no ramo audiovisual em parceria com a Bushatsky Filmes. Ainda neste mês de agosto, será lançada uma série de quatro episódios de 20 minutos cada, no SporTV e na Globoplay, que também aborda a temática do mercado de trabalho para pessoas com deficiência e os bastidores da preparação dos atletas para as grandes competições internacionais. Essas produções contam com o patrocínio da Toyota do Brasil.

Está prevista para 2024 uma animação chamada “Paramigos Imparáveis” e um filme sobre a participação do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris. Para 2025, estão no cronograma a estreia de outros dois filmes: o primeiro sobre mulheres com deficiência no esporte paralímpico e o segundo sobre a Seleção Brasileira de futebol de cegos.