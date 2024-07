Comitê Paralímpico Brasileiro planeja lançamento do manifesto ‘Mais que vencedores: BRASILEIROS’ em prol dos Jogos Paralímpicos de Paris Competição acontece de 28 de agosto a 8 de setembro de 2024 Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 31/07/2024 - 13h03 (Atualizado em 31/07/2024 - 13h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Jogos Paralímpicos de Paris ocorrerão em agosto e setembro de 2024 Reprodução/ Alan Fábio Gomes

O cineasta André Bushatsky é quem dirige a peça publicitária cujo objetivo é convocar a população brasileira a torcer pelos atletas, além de provocar o público sobre a percepção de igualdade e inclusão.

No segundo semestre, o diretor também lançará a série de 4 episódios “Da Inclusão ao Pódio”, juntamente com um documentário que apresentará a jornada de atletas de diferentes modalidades se preparando para o maior desafio do ciclo: os Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

Essas produções fazem parte de uma estratégia do Comitê Paralímpico Brasileiro para difundir o esporte e dar protagonismo à causa da pessoa com deficiência em diferentes linguagens, buscando alcançar cada vez mais camadas da sociedade.