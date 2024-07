Conheça Ilka Oliver, a DJ brasileira que transformou a paixão de infância em sucesso internacional

‌



A+

A-

A DJ brasileira Ilka Oliver Divulgação

Desde pequenos, temos vários sonhos para o futuro, mas muitas vezes acabamos seguindo profissões bem diferentes dos nossos sonhos de infância. Não foi o que aconteceu com a DJ Ilka Oliver.

Nascida na cidade de Valença, no Rio de Janeiro, Ilka Oliver foi apaixonada pela música desde muito pequena, o que a motivou a seguir carreira na área musical aos 15 anos.

“Desde pequena, sempre gostei muito de música, e isso me motivou a, algum tempo depois, seguir nessa área e me tornar DJ. Eu costumava ouvir os mais diversos tipos de música, desde rock’n’roll a MPB, e isso me ajudou bastante a trazer elementos únicos nas minhas mixagens”, conta.

Uma estreia de sucesso

Em seu trabalho de estreia, o EP Disco Pink, lançado pelo selo 11Hz Recordings, a DJ Ilka Oliver teve uma excelente recepção do público, o que ajudou a obra a ser um sucesso de vendas e alcançar o 18º lugar nas paradas de sucesso.

Publicidade

A DJ seguiu com seus trabalhos de sucesso lançando os EPs Small Crime e Katana EP, além de ter uma faixa em vinil, Samba do Futuro, chamada Star Criminal.

Sucesso no Brasil e no mundo

Atualmente, Ilka dá um novo passo em sua carreira, lançando seu novo selo de entretenimento, “BRAVA CONNECTION”, que traz toda a sua identidade artística e promete levar a essência de sua trajetória para as maiores pistas de dança.

Publicidade

Ela também já teve colaborações com vários artistas, como Renato Cohen, GABE, V.O.R, Dashdot, Nytron, Ellen Allien, Renato Zopelar, Renato Ratier, Alex Stein e Groove Delight, e tem um longo histórico de participações marcantes em clubes nacionais e internacionais, como o Sirena, NYX Club, Club Med Sensation, Festival The Hole, entre outros.

“A música é a minha vida. Sou muito feliz com isso e pretendo continuar mostrando a minha arte ao mundo de uma forma única como sempre”, reforça a DJ Ilka Oliver.