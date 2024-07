Da trilha da novela à nova era: KING Saints dá o papo em “Se prepara mona” Com uma letra que aborda as relações inter-raciais, o novo single chega nesta quinta-feira (25) Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 24/07/2024 - 14h41 (Atualizado em 24/07/2024 - 14h48 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Da trilha da novela à nova era: KING Saints dá o papo em “SE PREPARA MONA" Reprodução/D

Se prepara, mana, que a KING está na pista! Após emplacar “Toda Família” como trilha sonora dos personagens principais da novela “Família É Tudo” (TV Globo), KING Saints manda a real com “Se prepara mona”, que estará disponível nas plataformas de música nesta quinta-feira (25). A música conta com a produção de Los Brasileros, trio vencedor do Grammy Latino ao lado da estrela colombiana Karol G.

“Se prepara mona” aborda dinâmicas sociais, focando nas relações inter-raciais e em como isso afeta mulheres negras que são trocadas por mulheres brancas, visando uma ascensão social: “A faixa é uma reflexão sincera e necessária sobre um fenômeno que muitas de nós temos observado: homens negros que, ao ascenderem socialmente, escolhem como parceira uma mulher branca. Muitas vezes, esses mesmos homens iniciam sua jornada ao lado de uma parceira negra, uma mulher que esteve ali, na caminhada, apoiando e contribuindo para o crescimento deles”, revela a artista.

Além disso, KING pontua que não se trata de julgar escolhas pessoais, mas sim de propor uma reflexão sobre como funcionam as estruturas sociais e como isso afeta, principalmente, as mulheres negras. “É essencial que coloquemos nossa energia no nosso trabalho e nos nossos sonhos, pois nossas carreiras nunca vão acordar de manhã e decidir que ‘enjoaram de nós’. Quando nos dedicamos ao nosso crescimento pessoal e profissional, garantimos que nossa felicidade e realização não dependam de outras pessoas”, completa.

Filmado no Beco do Rato, no Centro do Rio de Janeiro, ao lado de amigos e colegas da família e da cena musical, o audiovisual é dirigido por Porto, uma grande mente criativa com seus talentos de videomaker e VFX, que já conquistou campanhas publicitárias para Warner Music, Som Livre, Renner, além de ser sócio da agência Insônia ao lado de Toz Viana. A canção possui samples autorais de Deize Tigrona e DJ Marlboro, além de um sample da interpretação de Tati Quebra Barraco em parceria com o produtor musical.