Davi Brito: o homem dos milhões

Davi Brito aproveita os seus milhões Reprodução/Instagram/@daviooficialll

Campeão do BBB24, Davi Brito está com tudo! Fez sua primeira publi na última semana, tem investido em imóveis, viralizado com vídeos na internet e conseguido o carinho do público de volta. Carisma único, querido e seguido por uma legião de fãs, além de muitos artistas, que aprovam o jeito baiano arretado e espontâneo de ser.

Já está rolando um zunzunzum que ele pode ter em breve um programa para chamar de seu. Afinal, ele tem conquistado boa audiência por onde passa.

Segundo pessoas próximas ao campeão, o sonho da Medicina não chegou ao fim. Em janeiro ele vai prestar vestibular para poder fazer o tão sonhado curso.

Festeiro, ele tem aproveitado os festejos juninos, evento muito forte no Nordeste, sempre posando ao lado de grandes cantores, como Wesley Safadão.

Blogueiro caro no fim de semana, ele viralizou com o get ready with me, ou “arrume-se comigo” em português, um viral que está super em alta.

Nesse momento, ele curte a família na Bahia, com direito a muita música, churrasco e alegria. Davi é sinônimo de resistência e sua maior arma é o carisma.

Que venham mais publis, projetos e que ele aproveite bastante seus milhões.