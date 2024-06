De Albú, Guipa ou Hadad: ‘A Grande Conquista’ tem Zona de Risco peso pesado Hoje um deles vai se despedir do grande público

De Albú, Guipa ou Hadad estão na Zona de Risco Divulgação

Eles estão disputando mais uma semana na Mansão de A Grande Conquista 2, mas hoje um vai se despedir do grande público. Quem vai ficar? Quem vai sair? O público é quem decide se é De Albú, Guipa ou Hadad.

Na minha humilde opinião, o De Albú cansou um pouco de jogar e está entregando os pontos aos poucos. O Guipa me parece ser uma panela de pressão preste a estourar a qualquer momento. E o Hadad é o incompreendido do jogo, todas as suas movimentações são mal interpretadas pelos concorrentes.

A cada semana o jogo vai afinando e agora com a final já marcada vai acontecer o aceleramento. Em breve vai começar a sair de dois em dois. Aí, sim, vai ficar difícil para todos.

A parte mais gostosa de A Grande Conquista é os fãs que viram dia e noite votando sem parar nos seus favs aqui no R7 e fazendo space no X (Twitter). É uma delícia ver o carinho das torcidas com cada participante.

E você já tem um favorito para ganhar o prêmio de R$ 1 milhão? A contagem já está regressiva e sinto que essa edição ainda não tem um campeão. Tenho uns nomes na minha cabeça que estão bem fortes nas redes sociais, mas isso não quer dizer nada né? Tudo pode acontecer e o jogo virar não é mesmo?

Então, torcidas, se organizem e votem muito porque da Mansão só sai um milionário. E pode ser sim o seu favorito.

Enquanto isso ficamos aqui curiosos atentamente assistindo a todos os dias às 22h45 na RECORD e, é claro, 24h no PlayPlus.

Para você relaxar veja que legal o quiz que nossa apresentadora Rachel respondeu:

O clima tá babado forte!

Estou na Argentina, em breve contarei tudo dessa viagem baphônica! Mas em doses homeopáticas senão a produção do Tom Cavalcante me pega na esquina. Hasta Luego! Ops… É até logo! Beijos de gloss.