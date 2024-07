Deive Leonardo leva para Barretos uma noite de fé e solidariedade Evento acontece dia 19 de agosto, na Festa do Peão da cidade Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 26/07/2024 - 14h27 (Atualizado em 26/07/2024 - 14h27 ) ‌



Deive Leonardo leva para Barretos uma noite de fé e solidariedade

Barretos se prepara para uma noite histórica de fé e espiritualidade com a apresentação do evangelista Deive Leonardo, pela segunda vez na maior arena da América Latina. O evento gratuito, que ocorrerá no dia 19 de agosto durante a Festa do Peão, é aguardado com grande expectativa e promete superar a marca de 2022, quando mais de 45 mil pessoas lotaram o espaço.

A iniciativa visa arrecadar doações de leite para o Hospital do Amor, fortalecendo ainda mais o laço de solidariedade com a comunidade.

As inscrições para participar do evento abrem na próxima segunda-feira, 5 de agosto. Com a turnê “Antes e Depois”, Deive Leonardo está prestes a transformar a noite de Barretos em uma experiência única e impactante, que promete roubar a cena dos tradicionais eventos sertanejos da região. A turnê tem como objetivo provocar uma transformação espiritual profunda na vida daqueles que a testemunham, guiando-os em um caminho de descoberta e crescimento pessoal.

Deive Leonardo, conhecido por sua habilidade cativante de transmitir a palavra de Deus, expressou sua felicidade em compartilhar essa nova etapa com o público de Barretos. “Estou empolgado em compartilhar esta nova jornada com Barretos. Minha missão é inspirar as pessoas a encontrarem seu propósito e viverem de forma plena. Com “Antes e Depois”, vamos explorar juntos os caminhos da transformação espiritual e do crescimento pessoal.”

Este evento promete ser uma noite inesquecível, não apenas para os participantes, mas também para a cidade de Barretos, reforçando o poder da fé e da união em prol de causas nobres.