Ele gritam, brigam e nos divertem: A Grande Conquista 2 traz uma mistura de sentimentos Uma delícia poder acompanhar os bastidores do programa e a apresentadora Rachel Sheherazade faz questão de mostrar para seu público cada detalhe

Alto contraste

A+

A-

Os Conquisteiros elevaram os níveis de treta Reprodução/PlayPlus

A Grande Conquista 2 consegue trazer uma mistura de sentimentos em cada episódio.

Em pé de guerra Any Rodrighero e João Hadad são inimigos declarados e vai ser assim até a final, se eles forem os finalistas.

Dona Geni não gostou nada do Guipa ter quebrado uma das portas da mansão e explanou para tudo e todos.

Na dinâmica do Rodrigo Faro, a Taty Pink ganhou um poder que poderá ser usado na votação de terça-feira. É óbvio que a Zona de Risco tudo pode acontecer.

Publicidade

Will Rambo chamou o seu “rival” no jogo de falso. O Guipa e ele não se dão bem desde a Vila.

De olho no jogo: Hideo Matsunaga e Marcel Hayashi estão analisando as atitudes de alguns conquisteiros.

Publicidade

Geni Grohalski não tem tido suas brincadeiras aceitas pelos seus colegas de confinamento. Eles estão criticando sempre a participante por trás. Seu nome está na reta!

Fillipe Villas e Taty Pink não gostam das plantas e dizem que o problema no jogo é não aparecer. Eu também acho! Tem que viver cada segundo do jogo.

Publicidade

Liziane Gutierrez está cada vez mais próxima do ator Fernando Sampaio. E defende o “amigo” com ferro e fogo!

Uma delícia poder acompanhar os bastidores do programa e a apresentadora Rachel Sheherazade faz questão de mostrar para seu público cada detalhe.

Punidos: conquisteiros estão sem café por uma semana. E, com certeza, a abstinência do café deixará eles mais irritados ainda.

Os donos da Mansão essa semana são Kaio Perroni e Brenno Pavarini. Quem será que eles vão colocar na Zona de Risco ainda é uma incógnita.

Hoje, às 22h45, tem dinâmica de apontamento. Vale a pena não perder um segundo de A Grande Conquista 2. O programa está com tudo! Se é treta que você quer vê, vem que tem.

Príncipe da fofoca, Lucas de Albú tem língua de chicote, em todas as polêmicas ele tá no meio. Adoro!

Mesmo depois de sair da casa, Edlaine Barboza é lembrada. A amizade dela com Kaio Perroni não era benquista por alguns conquisteiros.

Babado forte: Lizziane Gutierrez não gostou nada da “pegadinha” que foi armada para o Hadad. Sujaram a cama dele. E foi aí apenas o começo para um grande caos.

O Carelli bem que poderia fazer uma surpresa e deixar A Grande Conquista mais um mês no ar. Eles estão entregando o puro suco do entretenimento. Vão deixar saudades com esse elenco apocalíptico!

A qualquer momento eu volto com mais novidades dos nossos conquisteiros mais amados do Brasil. E você só vê aqui na RECORD ou no PlayPlus 24h.