Eliana se despede do SBT e vai respirar novos ares Foi emocionante o domingo dos brasileiros no SBT, com a despedida da loira que é amada e aceita por todas as emissoras e públicos

Eliana está pronta para novos desafios Reprodução/Redes Sociais

A apresentadora Eliana, independentemente de onde estiver, mostrou que tem potencial para assumir qualquer horário, atingindo todos os públicos.

A sua despedida do SBT no domingo foi com chave de ouro. Com passagem pela RECORD, onde consolidou o seu respeito diante do público, ela só mostra competência e talento no que se presta a fazer.

O programa da Eliana trouxe uma matéria incrível sobre Portugal, com história do país, incluindo leveza e graciosidade. A equipe da apresentadora fez um programa inteiro com amor. Sem sensacionalismo! Finalizando um ciclo com chave de ouro.

À noite, o Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel emocionou, com direito a muitas homenagens e ainda pedido de perdão.

Marcando gerações e mostrando que é aclamada por todas as faixas etárias. Falar da Eliana não é só falar por falar, mas sim um case de sucesso que são poucos que têm esse potencial de atingir a massa de forma tão agradável. Sem esquecer comercialmente falando: ela tem perfil de milhares de marcas.

Como diz o ditado: “Foguete não tem ré”. Para frente é que se anda…

Foram 15 anos de SBT, com muita gente envolvida em seus projetos, uma equipe que sempre amou trabalhar ao seu lado. A carreira de Eliana ainda tem muitas novidades pela frente. E nós vamos aguardar as próximas cenas, são capítulos bons de se acompanhar!