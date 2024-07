Eliminada na Zona de Risco, Any marcou a edição de A Grande Conquista Desde Vila até a Mansão, Any não era de se esconder. Quando era chamada para os embates ela ia para cima e falava mesmo

Alto contraste

A+

A-

Any foi eliminada de A Grande Conquista 2

A eliminada nesta quinta-feira (06) pela Zona de Risco de A Grande Conquista 2, o reality completaço, foi a gata Anahí Rodrighero. A participação dela encantou muito os telespectadores e internautas.

Ela estava pronta para todos os momentos do jogo. Mas eu já tinha adiantado que essa semana a votação ia nos surpreender. Eram participantes com perfis de finalistas.

Desde Vila até a Mansão, Any não era de se esconder. Quando era chamada para os embates ela ia para cima e falava mesmo.

E agora como ficaremos sem ver as confusões da Any x Hadad? Sem dúvidas a dupla rendeu ótimas tretas, sem falar que foram memes em vários momentos do jogo.

Publicidade

Pessoas autênticas deixam marcas e boas lembranças por onde passam. Com ela não será diferente. Marcou a edição.

E quem diria, hein? Estamos na reta final do programa e a contagem está mais que regressiva. Momentos icônicos serão lembrados para sempre.