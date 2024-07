Patrícia Romania fala sobre a sua carreira na música gospel Segundo ela, evolução do estilo musical foi necessária Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 24/07/2024 - 18h00 (Atualizado em 24/07/2024 - 18h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Patrícia diz que a diversidade do estilo foi necessária com a evolução das tendencias musicais e também com o público que já não é tão tradicional Reprodução/Divulgação

Toda forma de cultura é um instrumento social que promove mudanças, reflexões e discussões sobre os temas abordados nas composições. Com a popularização do segmento gospel, que segundo a Billboard, é o que mais cresce no Brasil, convidamos a cantora Patrícia Romania, artista da Sony Music, para um bate-papo com o blog.

Patrícia, a música gospel hoje em dia não se restringe apenas ao estilo sacro. A que você atribui essa evolução na diversidade de estilos do segmento?

Acredito que a diversidade de estilos se tornou necessária com a evolução das tendências musicais e também com um público que já não é tão tradicional. Os jovens, por exemplo, dificilmente escutam música sacra. Como alcançar essa geração através das canções? Deus nos dá sabedoria e estratégias, e a música foi feita para adorá-Lo. Os sons, as notas, melodias, instrumentos, ritmos, tudo foi feito para a glória de Deus e para o engrandecimento do Seu Reino.

Você pertence a uma denominação considerada conservadora. Como eles lidam com a pluralidade musical que você apresenta em seus lançamentos?

Publicidade

Eu amo meus irmãos adventistas, a denominação que escolhi para congregar e viver os princípios que ela me ensina. Mas é importante esclarecer que eles não querem que façamos uma “música adventista”; eles querem que os adoradores adorem em espírito e em verdade. A liberdade na pluralidade musical faz parte disso, de tantos sentimentos expressos através das canções, de tantas mensagens, de tantos milagres e testemunhos diversos que Deus realiza e que temos que compartilhar para edificar a fé de outros irmãos. Com relação aos princípios, sinto-me livre e em paz para usar minha arte para o Reino.

Você acredita que a música cristã contribui para a sociedade?

Publicidade

Sim, claro! É uma ferramenta nas mãos do Senhor; Ele usa as canções para tocar os corações e falar com todos. Por isso, defendo essa pluralidade, especialmente com foco no evangelismo. A conversão de vidas muda a sociedade, porque valores e condutas são transformados. As pessoas começam a entender o que realmente faz sentido para suas vidas, e que sem Jesus é só caos.

Nos seus lançamentos no audiovisual, observa-se um olhar muito cuidadoso com suas produções. Quais referências você utiliza?

Publicidade

Eu busco um padrão de excelência sempre. Cuido para que a produção seja feita por uma equipe capacitada, que se envolva com os conceitos que quero para meu projeto e acredite que é mais do que música e vídeo. Se eu fosse médica, minha equipe seria a melhor possível para atender à saúde dos meus pacientes. Se eu fosse engenheira, minha equipe técnica seria a melhor para oferecer segurança aos meus clientes. Portanto, busco todo o suporte técnico e profissional para dar qualidade sonora e visual à mensagem que escolho propagar. As mensagens que Deus me confia são missões muito sérias para mim.

Nos processos de produção, você se envolve nas escolhas ou isso vem da gravadora?

Até hoje, sempre tive a liberdade de conduzir as ideias e os conceitos dos meus trabalhos, tanto na Novo Tempo, onde fui lançada, quanto na Sony Music, gravadora onde estou atualmente. Acho isso muito importante, o respeito à minha sensibilidade. Busco muito a direção de Deus sobre o que vou cantar e falar, tento imprimir isso na minha arte para que fique do jeitinho que Ele quer.

Em suas redes sociais, você mostra que excursiona para fora do Brasil para levar sua música. Já pensa em trabalhar em outro idioma?

Nunca foi algo planejado, mas com o número crescente de convites, começo a pensar mais sobre isso. Acredito que tenho muito a fazer e crescer em minha própria nação. Isso não me impede de lançar projetos paralelos em espanhol e inglês, atendendo aos irmãos que apreciam minha sonoridade e meus projetos. São muitos sonhos, muitas possibilidades, mas realmente preciso seguir a direção e o tempo de Deus.

Quais são os projetos para o segundo semestre de 2024?

Um novo single está chegando, que será lançado pela Sony Music. Tenho outros projetos engatilhados na fase de pré-produção e formulação de conceitos, mas ainda não posso revelar muito sobre eles.

Vêm muitas novidades por aí, e é claro que estamos de olho.