EP surpreendente marca nova fase da carreira de Tony Salles e Parangolé
Erick Ricarte
23/07/2024 - 14h34



EP marca nova fase da carreira de Tony Salles Reprodução/Divulg

Após o grande sucesso de “Perna Bamba” no último verão, Tony Salles e a Banda Parangolé lançaram seu mais novo trabalho autoral. O EP, nomeado “Surpreendente”, chegou a todas as plataformas de música e promete conquistar os admiradores do grupo de pagode baiano.

“Nosso EP recebe esse título porque no momento estou ousando mais, explorando a fusão de novos ritmos, harmonias e solos marcantes”, explicou o vocalista. Tony ainda afirmou que tem buscado novos compositores e está abrindo ainda mais o mercado para essa galera super talentosa.

O álbum conta com quatro faixas inéditas e a faixa principal se chama “Top 1″, composta por Luan Sacada, Lucca Lyra, Iatta Nascimento, João Mariano, com produção musical de Tony Salles, Pierre Onasis e Francisco Alessandro Silva Rodrigues. “Essa promete ser um sucesso! Tem um clima nostálgico, com arranjos, tamborzão e solos que nos lembram os anos 2000″, contou o artista.

Ainda sobre o EP, Tony revelou: “Esse é um trabalho de transição. Já mostra um pouco o estilo que vou seguir na carreira solo”.

Conhecido por seu talento múltiplo e por entregar performances fenomenais nos palcos, Tony afirmou que este álbum é para ser ouvido, sentido e curtido ao máximo. “Nossa linguagem tem se tornado cada vez mais universal. Mesmo entendendo minhas raízes no pagode, acredito que a cada novo lançamento tenho mais liberdade para inovar e surpreender musicalmente”, concluiu o cantor baiano.

EP SURPREENDENTE - https://onerpm.link/surpreendente