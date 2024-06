Exclusivo: relacionamento entre Fábio Gontijo e Jordana Guimarães termina com tapa e constrangimento

Alto contraste

Jordana Guimarães e Fábio Gontijo: fim de relacionamento (Reprodução/Redes Sociais)

Exclusiva: Começou na Vila de A Grande Conquista 2, mas terminou em agressão. O médico Fábio Gontijo e a modelo Jordana Guimarães não estão mais juntos, e deram ponto final na relação de forma bem conturbada.

Segundo amigos do ex-casal, que estava se conhecendo melhor, Jordana deu uns tapas no Fábio na frente de algumas pessoas em uma festa. O médico ficou constrangido, comentando que imaginava que jamais passaria por isso novamente.

A torcida pelo casal era grande, mas não vingou. Recentemente no LinkPodcast ele se alfinetaram. Avinagrou!

Rolou a Festa

A influencer Rafa Uccman celebrou ontem idade nova com uma big festa. A gata entregou no look e ainda ganhou de presente joias caríssimas dos amigos Lucas Guedez e Virgínia Fonseca. Sem falar que a festa reuniu vários influenciadores e personalidades.

Marretada

Emilly Garcia comemorou com um bolo e uma vela com número 1, ontem fez um ano que ela entrou na casa do seu ex Babal Guimarães com um martelo que viralizou nas redes sociais. Emilly é uma forte candidata para ir para A Fazenda 16. Se realmente ela entrar vai causar muitooooo…

Violência

Polícia do RJ começa a ouvir testemunhas após envenenamento de cachorros de Cauã Reymond Polícia do RJ começa a ouvir testemunhas após envenenamento de cachorros de Cauã Reymond (Reprodução/Instagram)

Crueldade e maldade é o que estão fazendo com os cachorros no Rio de Janeiro. O ator Cauã Reymond está abalado com a morte de um dos seus cachorros e o outro segue internado vítima de envenenamento. O caso já vem sendo investigado pela polícia e tem mais vítimas, infelizmente. Um crime!

Para Poucos

Uma pena! O novo show internacional da cantora Anitta não chegará ao Brasil, segundo a cantora o show foi preparado para o exterior e para pequenos públicos. É uma estratégia da poderosa juntamente com sua empresária internacional.

Viralizou

Virou meme a dor de barriga do Guipa, ele não se aguentou e fez suas necessidades nas calças. E a internet não perdôo e soltou o vídeo para geral ver. Ele suando frio enquanto o Hadad demorava no banheiro. Que dó!

Saúde

A cantora e empresária Preta Gil passou por um grande susto na última semana, foi parar no hospital por problemas nos rins e precisou cancelar toda agenda de trabalho e compromissos pessoais.

Recentemente a guerreira enfrentou um câncer e foi curada! Agora ela se recupera de mais um problema de saúde em casa. Amiga dos amigos, Preta está sempre cercada por boas pessoas cuidando dela em seus momentos.

Ganhando Espaço

Depois de passar por problemas nas cordas vocais, o cantor Nattanzinho retornou aos palcos recebendo título de um dos melhores shows dos festejos juninos. Além de muita música boa, o cantor tem carisma e vem conquistando não apenas o nordeste como todo Brasil.

Falta Simpatia

Já a cantora Manu Batidão vem desagradando por onde passa, apesar das suas músicas serem chicletes quem assiste ao seu show reclama e fala que falta um algo a mais. Ela não tem um ritmo específico, então fica meio difícil entender o que ela quer passar. Tá precisando de um direcionamento artístico urgente.

Casa Bahls

De forma irreverente e descontraída a apresentadora e ex Fazenda Nicole Bahls recebe convidados em seu sítio no Rio De Janeiro, por lá além de boas risadas os convidados ainda conhecem os animais que tem nome de celebridades. É realmente hilário cada segundo ao lado da Nicole, ninguém tomba!

