Exclusivo: ‘São grandes desafios e a gente vence’, diz Claudia Alencar após nova cirurgia Este colunista recebeu um áudio carinhoso da atriz na tarde de ontem, com uma voz doce, cheia de afeto e amor

A atriz Claudia Alencar (Reprodução/Redes Sociais)

Após seis meses internada, a atriz Claudia Alencar precisou voltar às pressas para o hospital. Mas, logo após a cirurgia, já está andando por recomendações médicas. Com fortes dores na coluna, ela ficou internada para diversas cirurgias. Foram colocados pinos, que depois foram retirados e recolocados. Ela já está em fase de fisioterapia no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, ainda sem previsão de alta.

A atriz começou cedo nos palcos, novelas e cinema. Começou na Tupi, passou pela Globo e também deu vida a personagens na RECORD. Aqui na emissora fez Prova de Amor, Mutantes, Alta Estação e Vidas em Jogo. Todos os papéis interpretados por ela ganharam destaque e mídia.

Ontem à tarde fui surpreendido com um áudio gravado pela própria atriz e enviado por sua assessora, minha amiga Cláudia Magalhães, da CM Assessoria.

“Os desafios vêm e a gente, como guerreiros, vence os desafios. São grandes desafios e a gente vence”, disse Claudia Alencar.

Em breve, a atriz gravará o filme Rainha da Milícia, que tem um roteiro adaptado de uma das obras de William Shakespeare.

Enquanto estava em tratamento, recebeu convites para novelas e teatro, mas infelizmente precisou recusar por estar em recuperação. Mas este filme a deixa mega animada para fazer. E em oração fico aqui para que possamos ver essa diva de volta, brilhando em cena, afinal, ela nasceu para a atuação. Uma excelente atriz que tem todo o respeito e carinho do público.

E sempre que eu tiver novidades da atriz, trarei para vocês. Seja no cinema, novela ou teatro, estaremos aplaudindo você!