Falta interesse do público em teatro gratuito Artistas ficam sem incentivos ou plateia e os palcos estão cada vez mais vazios Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 25/07/2024 - 18h00 (Atualizado em 25/07/2024 - 18h00 ) ‌



Artistas ficam sem incentivos e o teatro está cada vez mais vazio

O espetáculo teatral tem se tornado cada vez mais escasso. Conversando com alguns artistas, é público e notório o desinteresse das pessoas, mesmo em dias gratuitos.

A dificuldade da população em sair de casa para ir ao teatro entristece muitos profissionais da área. Conseguir patrocínios já é um desafio, e, mesmo com assessoria de imprensa, participações em programas de TV e rádio, notas em jornais e divulgação na internet, o público ainda é insuficiente.

Segundo o produtor cultural e ator Marcos Moraes, “Infelizmente, a arte do palco, mesmo quando é gratuita, não é valorizada no país. É muito difícil conseguir investimento.” Marcos está produzindo e atuando no espetáculo “Hamlet”, uma versão de William Shakespeare na Casa das Artes em São Paulo, que sairá em turnê por algumas capitais com opção de gratuidade. “Com o teatro alternativo tendo pouco espaço na mídia, hoje é muito importante utilizar as redes sociais como ferramenta publicitária. Atores menos conhecidos enfrentam grandes dificuldades para encontrar espaço.”

O apoio de patrocinadores é fundamental, mas nem sempre acontece. Mesmo quando há incentivo, falta plateia. O teatro no Brasil não é incentivado devido ao desinteresse público em relação a essa arte.

O ator Lucas Mantellato comenta: “O teatro muitas vezes não é incentivado, o que decorre do desinteresse geral. Em outros países, mesmo com economias piores que a do Brasil, a arte é explorada como meio de cultura e entretenimento. Isso não ocorre aqui. Hoje, o cinema é mais popular, e é raro encontrar alguém que nunca foi a um cinema. Na Argentina, nossa vizinha, a existência de cinemas não tirou o público do teatro. Isso se deve a um processo cultural diferente.”

A jornalista e atriz Rita Mirone observa: “Há uma competição desproporcional com a rica indústria cinematográfica, que investe milhões de dólares em publicidade e aguça a vontade do espectador de ver as tramas.”

A atriz Gyselle Soares acrescenta: “Falta muito apoio governamental; o teatro no Brasil é desvalorizado. A internet pode atrapalhar, pois muitos atores utilizam as redes sociais para divulgar seu trabalho e disponibilizar os espetáculos. Infelizmente, a desigualdade social faz com que uma parte significativa da população não tenha acesso a essa forma de cultura, mesmo quando gratuita.”

Existe um custo alto, por mais simples que seja o espetáculo. Uma equipe por trás também depende dessa verba para sobreviver, desde o escritor até o produtor, passando pelos técnicos e diretores. No entanto, a realidade nem sempre é de lucro; muitos fazem arte por amor.