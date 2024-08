‘Família’ chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (15) Drama japonês protagonizado por Koji Yakusho (Dias Perfeitos) tem como pano de fundo a questão da imigração de brasileiros no Japão Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 13/08/2024 - 15h30 (Atualizado em 13/08/2024 - 15h30 ) ‌



"Família" chega nesta quinta-feira (15) aos cinemas brasileiros

O longa ‘Família’, de Izuru Narushima, chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (15). O drama japonês é protagonizado por Koji Yakusho (Dias Perfeitos) e tem como pano de fundo a questão da imigração de brasileiros no Japão. Os chamados dekasseguis oriundos do Brasil já ultrapassam os 300 mil no país.

O termo dekassegui é usado pelos japoneses para designar trabalhadores estrangeiros residentes no Japão, com ou sem ascendência japonesa. Aqueles que migraram de províncias distantes para trabalhar nos grandes centros, como Tóquio e Osaka, são chamados da mesma forma. Traduzindo para o português, o termo significa “trabalhador migrante”.

O filme retrata um pouco da realidade dessas pessoas, especialmente aquelas que trabalham nas fábricas e indústrias, muitas vezes enfrentando condições desafiadoras, com longas jornadas de trabalho e salários baixos em relação ao custo de vida no país.

“Quando comecei a atuar, meu primeiro papel foi o de um japonês chamado ‘Imigrante A’ que foi para a Amazônia no Brasil, e o filme foi realmente filmado em uma área chamada Tomé-Açu. Era uma história sobre imigrantes japoneses que lutam no Brasil”, conta Yakusho. “Desta vez, o filme Família retrata as trocas entre jovens brasileiros que migraram para o Japão e pessoas japonesas. É possível viver junto com pessoas de países diferentes, com valores diferentes, sem parentes de sangue? Espero que os japoneses que se mudaram para o Brasil e agora vivem como brasileiros assistam ao filme também”, completa o ator.

O longa conta a história de um artesão, interpretado por Yakusho, que acaba se envolvendo com um jovem brasileiro, Marcos. A partir desse momento, ele começa a enxergar os diversos problemas enfrentados pelos estrangeiros que vivem no Japão. Marcos é interpretado pelo ator brasileiro Lucas Sagae, lutador profissional de kickboxing que vive no Japão com os pais, também brasileiros, desde a infância. No elenco também está Fadile Waked, mestiça de brasileira com libanês. Nascida e criada em Manaus, a atriz mudou-se para o Japão aos 9 anos com a mãe e seu padrasto nipo-brasileiro, estabelecendo-se na cidade de Nagoya.

Ambos os atores foram selecionados por meio de testes de elenco e se mostram excelentes intérpretes em sua estreia no cinema. O longa também conta com a participação do brasileiro Alan Shimada, do grupo de rappers brasileiros Green Kids.

Com direção de Izuru Narushima, “Família” trata dos laços de afeto que unem as pessoas e formam uma família improvável.

“Estamos em um período de divisões, como mostram as discussões recentes envolvendo as eleições nos Estados Unidos. Com esse filme, eu queria mostrar que a comunidade brasileira que vive no Japão é formada por pessoas muito interessantes e que, ao iniciar uma comunicação com elas, é possível estabelecer um relacionamento próximo. A mensagem que eu gostaria de transmitir é que, além das divisões, é possível nos relacionarmos com os outros como uma família”, diz o diretor.

O personagem central é Seiji Kamiya, um artesão viúvo que mora sozinho e trabalha com cerâmica. Seu filho, Manabu, vive com a esposa Nadia na Argélia, onde trabalha como engenheiro em uma grande empresa. Quando Manabu conta que quer abandonar o trabalho e voltar para o Japão para trabalhar com o pai como ceramista, Seiji acha arriscado para o futuro do casal, mas Nadia apoia a ideia para tentar uma nova vida e uma nova família ali.