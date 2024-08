Felipe Folgosi denuncia evento por usar sua imagem sem autorização O escritor também ressaltou que foi tratado rispidamente ao reclamar com a organização Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 06/08/2024 - 17h01 (Atualizado em 06/08/2024 - 17h01 ) ‌



Felipe Folgosi denuncia evento por usar sua imagem sem autorização Reprodução/Instagram

A Expo Cristã, uma feira que acontecerá no Rio de Janeiro, cometeu uso indevido de imagem com o ator e escritor Felipe Folgosi. O galã utilizou as redes sociais para denunciar o evento, que agiu de má-fé utilizando sua imagem. Ele ainda relatou que, ao reclamar com a organização, foi tratado rispidamente por uma das pessoas que o atendeu.

“Oi, pessoal, tudo bem? Olha só tenho um recado importante para vocês. Alguns seguidores começaram a me mandar mensagem perguntando se vou estar na ExpoCristã no Rio de Janeiro. Eu falei que não, não me convidaram ou entraram em contato comigo, nada. E conforme me avisaram, eu entrei no Instagram deles e vi uma foto minha de cinco anos atrás, de 2019, em São Paulo. Estavam usando minha foto como se eu fosse participar neste ano”, afirmou o ator, com descontentamento.

Felipe ainda contou que ao entrar em contato com a Expo Cristã, com a finalidade de ter esclarecimentos. “Entrei em contato com eles, me trataram super mal, enfim, muito triste né? Uma organização que se diz fazer um evento cristão agir dessa forma. Estou vindo a público dizer que eu não vou estar, não vou participar, não me convidaram e não tinham direito de imagem para usar. Então assim, se você está vendo anúncios de artistas que você gosta, cristãos, escritores e até pastores, entre em contato com essas pessoas que da mesma forma como fizeram comigo talvez estejam fazendo com essas pessoas também”, concluiu o artista.

O blog procurou a organização do evento para esclarecimentos, mas não obteve resposta.