Fernanda Valença celebra parceria com a Farmasi em show de Caetano Veloso e Maria Bethânia Influenciadora possui 2 milhões de seguidores em seu Instagram e paixão por animais Erick Ricarte 06/08/2024 - 13h51 (Atualizado em 06/08/2024 - 13h52 )



Fernanda Valença celebra parceria com a Farmasi Reprodução/Divulgação

No último sábado, a influenciadora carioca Fernanda Valença, de 23 anos, celebrou em grande estilo a marca de 2 milhões de seguidores no Instagram. O evento escolhido para essa comemoração foi a estreia do show de Caetano Veloso e Maria Bethânia, no camarote oficial da Farmasi Arena, um convite especial da marca europeia de cosméticos Farmasi.

Fernanda, conhecida por sua paixão pelas causas animais e pelo consumo consciente, está entusiasmada. “Estou muito feliz com essa parceria e pretendo apresentar ao público brasileiro a marca europeia que já conhecia e que agora está entrando no mercado brasileiro”, afirmou a influenciadora.

A Farmasi, que se destaca por seus produtos veganos e por não realizar testes em animais, vê em Fernanda uma embaixadora perfeita para seus valores e princípios. Como defensora dos direitos dos animais, a influenciadora vê na parceria uma oportunidade para conscientizar seus seguidores sobre a importância de optar por marcas que respeitam a vida animal.

Além de Fernanda, outras personalidades prestigiaram o evento no camarote oficial da Farmasi, reforçando a relevância da marca no cenário de cosméticos brasileiro. A influenciadora aproveitou a ocasião para agradecer o carinho dos fãs e compartilhar momentos especiais da noite, evidenciando a alegria de atingir a impressionante marca de 2 milhões de seguidores.

Fernanda Valença continua a crescer como uma das vozes influentes do Brasil, utilizando sua plataforma para promover causas importantes e inspirar seus seguidores a fazer escolhas mais conscientes no dia a dia.