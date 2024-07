Fernando e Sorocaba lançam música cantada em inglês O single ‘Cold Blooded’ será lançado internacionalmente Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 30/07/2024 - 11h39 (Atualizado em 30/07/2024 - 11h40 ) ‌



Fernando e Sorocaba gravam música nos Estados Unidos Reprodução/Instagram/@fernandoesorocaba

Inovação é o que define Fernando e Sorocaba. Com 17 anos de carreira, inúmeros projetos e hits de sucesso, a dupla impacta o mercado musical mais uma vez com o lançamento de Cold Blooded, canção inédita e cantada 100% em inglês pelos artistas.

“Essa música nasceu no camping de composição que fizemos em Nashville, no Tennessee, no início do ano. O maior desafio foi, sem dúvidas, compor em inglês, e agora o desafio é posicionar essa música que é bem diferente de tudo o que a gente sempre fez”, diz Sorocaba.

Cold Blooded traz elementos do EDM, vertente da música eletrônica, e uma linguagem jovem. “She socold-blooded, got ice in her veins” (”O coração dela é tão frio, tem gelo em suas veias”).

O single, que será lançado internacionalmente, conta com o apoio e estratégia da Warner Music Brasil e da Warner Music Nashville, contando com ações de divulgação dentro e fora do Brasil.

A dupla aproveitou a ida a Nashville em abril deste ano, onde foi realizada a gravação do álbum NASH, para gravar o clipe da nova música com Chase Matthew, artista que vem ganhando destaque no cenário country americano, com mais de 1 bilhão de streams nas plataformas digitais.

Fernando e Sorocaba também prometem novidades para os próximos meses, com o lançamento do tão esperado álbum NASH, que contará com outras participações internacionais como Dustin Lynch, LOCASH e Chris Weaver Band, e a realização de um show especial no Jaguariúna Rodeo Festival, que vai trazer um bloco exclusivo de música country.