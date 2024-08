Filme ‘Meu Casulo de Drywall’ estreia em setembro Longa conta a história da vida de moradores de um condomínio de alto-padrão Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 08/08/2024 - 17h00 (Atualizado em 08/08/2024 - 17h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

'Meu Casulo de Drywall' estreia em setembro Reprodução/Divulgação

“Meu Casulo de Drywall”, longa-metragem autoral de Caroline Fioratti, ganha data de estreia em cinemas: 12 de setembro. O filme é uma produção da Aurora Filmes, em coprodução com a Haikai Filmes, com distribuição da Gullane+. O longa fez sua estreia mundial no festival americano South by Southwest (SXSW) e passou pela 47ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo.

O filme acompanha 24 horas na vida de moradores de um condomínio de alto padrão. Tudo começa em uma grande festa na cobertura para comemorar os 17 anos de Virgínia, mas, conforme as relações vão se desenrolando, o perigo de uma tragédia se torna iminente. Mãe, pai, amigos e namorado, todos são implicados nessa trama. O filme é um thriller social que traz no elenco Maria Luísa Mendonça, Bella Piero, Michel Joelsas, Mari Oliveira, Daniel Botelho e Caco Ciocler em uma participação especial.