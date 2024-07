Fofoca Awards: evento vai homenagear jornalistas e veículos de mídia que falam sobre celebridades

‌



Keila Jimenez e Dennys Motta estarão no Fofoca Awards Arquivo pessoal/Keila Jimenez

Prepare-se para a noite mais “babadeira” do ano! O 1º Fofoca Awards é um evento inovador que vai homenagear e celebrar os maiores produtores de conteúdo da mídia, os mais acessados, curtidos, comentados, assistidos e compartilhados por todos: os jornalistas e veículos de mídia que mantêm o Brasil atualizado com as notícias mais quentes sobre celebridades. Sim, os fofoqueiros, curadores da vida dos famosos, terão a sua vez.

Com uma cerimônia repleta de surpresas, categorias exclusivas e uma festa inesquecível, este evento promete ser o ponto alto do calendário de entretenimento de 2024.

Keila Jimenez, jornalista e apresentadora da Record TV e Rádio Disney, e colunista do R7, e Dennys Motta, irreverente apresentador de Band e 89FM, uniram experiência e paixão pelo entretenimento para criar esta premiação única.

Ao lado do tarimbado Lallo Amaral, empresário do ramo de eventos (como os lendários VMBs da MTV), eles estão determinados a celebrar o trabalho dos profissionais que movimentam o fascínio do público pelas celebridades, os craques que pautam o cafezinho e as conversas da galera no dia seguinte.

Marque essa data, 16 de setembro, e participe desse marco histórico no universo das fofocas, que promete reunir os maiores líderes de audiência nas redes sociais, TVs, rádios e portais. A premiação acontecerá em São Paulo.