‘Força de Mulher’, que estreia hoje, é uma novela inspiradora Sucesso em vários países, novela turca chega às telas da RECORD às 21h Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 29/07/2024 - 11h04 (Atualizado em 29/07/2024 - 11h04 ) ‌



Força de Mulher é protagonizada por Özge Özpirinçci Divulgação

Hoje, às 21h, a RECORD começa a exibir ‘Força de Mulher’, uma novela que é sucesso em vários países. A história de uma mãe que transformou dor em força. Assim como muitas mulheres brasileiras, Bahar perdeu seu grande amor Sarp e terá que enfrentar a luta de uma mãe solo para criar os filhos sozinha.

Repleta de emoções, ela só quer ter uma família de verdade para ser feliz. Já se imaginou nessa situação? Ou viveu algo parecido? Conhece alguém que já viveu essa trágica experiência?

Inspirador, com direito a muita experiência de vida com uma mulher que não se arrepende do seu esforço.

Mãe de Nissan e Doruk, Bahar enfrentará vários tipos de problemas para sobreviver na sociedade atual de forma mais profunda. Afastada da mãe Hatice, ela terá que se perdoar e perdoar tudo aquilo que fez. Não vai ser nada fácil.

Ainda terá um grande problema com sua irmã Sirin, que é uma pedra em seu sapato.

Assim como muitas mães que transformam dor em força. Ficou na curiosidade? É só ficar ligado na RECORD e também no PlayPlus para não perder um segundo dessa mega teledramaturgia.