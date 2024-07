Fortal 2024 teve grandes nomes da música e muita animação do público Carnaval fora de época agitou Fortaleza no final de semana Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 22/07/2024 - 11h33 (Atualizado em 22/07/2024 - 11h33 ) ‌



Fortal 2024 agitou o Ceará no final de semana Fred Pontes/Divulgação

O mais tradicional Carnaval fora de época na capital do Ceará, o Fortal em Fortaleza, entregou grandes atrações do axé music como Ivete Sangalo, Tomate, Claudia Leitte, Leo Santana, Durval Lelys, entre outras bandas.

No primeiro dia, houve a presença de Scheila Carvalho no palco com o marido Tony Salles, da banda Parangolé, agitando a multidão, além de Tuca Fernandes, que animou o palco Arena.

O Fortal foi um sucesso de público e muita animação. A micareta, realizada em Fortaleza, recebeu grandes nomes da música da Bahia, que embalaram multidões nos trios elétricos, camarotes e palcos da folia.

O grande destaque do Palco Arena, no dia de estreia da folia 2024, foi o cantor Tuca Fernandes. O artista apresentou um show repleto de sucessos que marcam sua trajetória de 35 anos de Carnaval, como Milla, Ê Saudade, Fevereira, Praieiro, Amor Amor, Minha Estrela, entre tantos outros. Além disso, o repertório teve clássicos como We Are Carnaval, Baianidade Nagô e Prefixo de Verão.

O público teve energia de sobra e, depois de três voltas nos blocos, lotou a Arena para curtir o show de Tuca. “O que foi isso, Fortal?! Este ano celebro 30 anos desde que toquei aqui pela primeira vez e cada edição é mais especial. Muito obrigado a todos pelo carinho e ao folião, que deu um show à parte, com muita energia”, disse.

Parangolé com Tony Salles

O artista desceu do trio e foi para perto dos foliões, levando o público à loucura. Na ocasião, Tony deu um spoiler da música de trabalho que foi lançada nesta sexta-feira (19), chamada Top 1.

A dançarina Scheila Carvalho estava no trio e participou do show ao lado do amado, dançando a nova música e também o hit “Perna Bamba”.

EP Surpreendente

Disponível em todas as plataformas digitais, o EP Surpreendente, de Tony Salles e Parangolé, conta com quatro faixas inéditas, e a carro-chefe é Top 1, composição de Luan Sacada, Lucca Lyra, Iatta Nascimento, João Mariano, com produção musical de Tony Salles, Pierre Onasis e Francisco Alessandro Silva Rodrigues. “Este é um trabalho de transição. Já mostra um pouco o estilo que vou seguir na carreira solo”, conta o artista.

Ouça Surpreendente.