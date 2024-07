Guipa faz história na Record e assina contrato exclusivo Radialista terá programa futebolístico na Record Entretenimento Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 23/07/2024 - 11h56 (Atualizado em 23/07/2024 - 11h56 ) ‌



Guipa faz história na Record e assina contrato exclusivo Reprodução/Divulgação

Entre os 100 participantes do reality show “A Grande Conquista”, Guipa se destacou de maneira notável, chamando a atenção da RECORD Entretenimento. Sua performance e carisma no programa resultaram na assinatura de um contrato com a empresa. Agora, Guipa será o entrevistador do Link Sport Club Podcast, abordando temas relacionados ao esporte, campo no qual ele já possui ampla experiência e conhecimento. Além disso, também será responsável pelo Link Podcast, tratando do mundo do entretenimento e dos realitys.

Guipa, cujo nome é reconhecido no meio radiofônico, iniciou sua carreira em 2014 no Grupo Bandeirantes de Rádio, onde trabalhou na Rádio Bradesco Esportes FM. Lá, ele apresentou o programa “Nossa Área” e atuou como repórter de campo para clubes como Palmeiras, Corinthians e Santos. Seu talento o levou a apresentar o programa “Agora o Bicho Vai Pegar”, inicialmente na manhã e depois no horário nobre da rádio, das 16h às 19h.

Posteriormente, Guipa foi contratado pela Rádio Bandeirantes, onde continuou como repórter de campo e apresentou o “Resenha, Futebol e Humor”. Esse programa bem-sucedido foi levado para a TV Band Sports. Guipa também participou de programas da TV Band, incluindo os de Neto e Milton Neves. Mais tarde, ele trouxe o “Agora o Bicho Vai Pegar” para a Rádio Mix, mantendo sua posição como apresentador.

Em 2021, Guipa fez a transição do esporte para o entretenimento, demonstrando sua versatilidade e capacidade de se adaptar a novos desafios. Com seu novo papel na Record Entretenimento, ele retorna ao mundo dos esportes no formato de podcast, onde certamente continuará a conquistar fãs.