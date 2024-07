Helena Strada prestigia lançamento de livro de Aguinaldo Silva Evento aconteceu na última quinta-feira (18), no Rio de Janeiro Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 22/07/2024 - 11h02 (Atualizado em 22/07/2024 - 11h02 ) ‌



Helena Strada no lançamento de 'Meu Passado me Perdoa', livro de Aguinaldo Silva Rogério Fidalgo/Divulgação

Na noite da última quinta-feira (18), aconteceu na Livraria da Travessa do Shopping Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, o lançamento do livro Meu Passado Me Perdoa, do noveleiro Aguinaldo Silva. E quem esteve por lá para prestigiar o celebrado escritor foi a atriz Helena Strada, que posou para fotos e bateu um papo com o criador de novelas como Império e Senhora do Destino.

“Apesar de eu nunca ter feito uma novela do Aguinaldo, sou super fã. Mesmo as obras que foram lançadas quando eu era pequena, assisti por reprises ou online. Me emocionei, e ele foi super carinhoso comigo”, comenta Helena, que já atuou em Gênesis, A Terra Prometida e, em breve, estreará no filme Rocinha – Toda História Tem Dois Lados.

Além de Helena Strada, outros famosos também compareceram ao lançamento do livro. As atrizes Suzana Vieira e Bárbara Borges, e o ator Antônio Fagundes marcaram presença na noite de autógrafos restrita para convidados.

“Já comecei a ler assim que o evento terminou. O livro conta a história do Aguinaldo e como ele transformou suas vivências e relações em sucessos no mundo das novelas. Estou super empolgada para devorar o livro rapidinho”, finaliza Strada.