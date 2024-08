Exposição fotográfica ‘Fios do Sagrado’, da artista Anna de Moraes, chega a São Paulo Evento estará de portas abertas a partir do próximo sábado (10) Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 06/08/2024 - 16h00 (Atualizado em 06/08/2024 - 16h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Exposição da artista Anna de Moraes Reprodução/Divulg

A fotógrafa Anna de Moraes abre sua exposição “Fios do Sagrado” na Casa Fluida, um espaço que abriga galeria de arte, loja, bar, restaurante e um espaço dedicado à cultura drag no Baixo Augusta, em São Paulo.

O espaço contará com 35 fotografias em técnica híbrida, que contribuem para o combate ao preconceito contra religiões de matrizes africanas, enquanto se desfruta do bar e restaurante da Casa Fluida. A curadoria é de Fernando Spaziani, da Casa Fluida, e a assessoria de comunicação é do jornalista Vicente Darde.

A artista Anna de Moraes, que atua no mercado da fotografia há 25 anos nas áreas de fotojornalismo, eventos sociais e corporativos, ressalta que o intuito desse ensaio, que durou um pouco mais de dois anos, foi provocar um olhar mais sensível e menos preconceituoso sobre as cerimônias de matriz africana.

“A intenção foi provocar nos espectadores um olhar mais sensível e acolhedor para esse tipo de ritual e religião”, afirma Anna.

Publicidade

A fotógrafa utiliza uma técnica singular que mistura suportes e linguagens visuais. As fotos em preto e branco, embora já sejam testemunhas visuais poderosas, ganham nova vida ao serem sobrepostas por outras fotos coloridas e bordados. Anna cria suas obras costurando diretamente nas fotografias.

“A sobreposição de imagens fotográficas e o ato de bordar exemplificam minha visão do ritual. Através do bordado, manifesto a energia dos orixás que reflete em mim”, enfatiza.

Publicidade

A abertura ocorrerá no próximo sábado, dia 10 de agosto, às 15 horas, com um bate-papo com a fotógrafa Anna de Moraes, performance de Betina Polaroid e artistas especialmente convidadas para a ocasião.

Exposição Fios do Sagrado, de Anna de Moraes Abertura: 10 de agosto de 2024, sábado, das 15h às 18h. Entrada gratuita. Local: Casa Fluida (R. Bela Cintra, 569 – Consolação) Visitação: de 11/08 a 02/11/2024 Horário de funcionamento: quarta-feira a sábado, das 18h às 0h30 (R$ 6,00).