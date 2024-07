Influenciadora Adriana Müller experimenta técnica de botox gástrico para emagrecer

‌



A+

A-

Adriana Müller passou por procedimento na Turquia Divulgação

Adriana Müller decidiu embarcar em uma jornada de saúde e bem-estar ao optar pelo revolucionário botox gástrico, disponível na Turquia. Motivada a perder alguns quilos extras, ela encontrou na técnica não invasiva uma solução ideal para suas necessidades.

“Eu queria perder mais alguns quilos e, quando vi como funcionava e o quanto era seguro, tive mais interesse ainda”, diz Adriana.

O processo de escolha do profissional e da clínica foi meticuloso: “Sempre busco profissionais de alta qualidade e por indicação de pessoas do meu convívio. Uma amiga me apresentou e eu fiquei encantada com os resultados. O fato de escolher a Turquia se deve ao fato de que o método foi idealizado pelo meu médico, e até profissionais dos EUA e Reino Unido mostraram interesse em adquiri-lo.”

Antes do procedimento, Adriana Müller compartilhou suas preocupações: “Sempre que realizo procedimentos estéticos eu tenho preocupações, é normal. Isso não quer dizer que não confio no profissional, mas acho que é algo normal quando se trata do nosso corpo”, pondera Adriana.

Publicidade

O procedimento, que durou apenas 10 minutos, teve uma rápida recuperação: “Nas primeiras duas horas eu só poderia beber água e, nas 22 horas restantes, eu não poderia me alimentar com nenhum alimento quente. Depois, a nutricionista me passou um cardápio adequado e foi tranquilo.”

Em apenas uma semana, Adriana perdeu 3 kg. Sobre a saúde e bem-estar após o procedimento, ela comentou: “Tudo normal como antes, porém a vontade de comer sem necessidade não havia mais.”

Publicidade

Quando questionada sobre recomendar o procedimento para outros, respondeu afirmativamente: “Sim! Além de ser super rápido, não é invasivo.”

Olhando para trás, Adriana não teria feito nada diferente: “Não costumo me arrepender de procedimentos que me deram bons resultados, então não, não faria nada diferente.”

A descoberta foi feita pela Universidade Católica de Roma em 2001. O botox gástrico tem se destacado como uma técnica não invasiva para auxiliar na perda de peso. Publicado na revista Alimentary Pharmacology and Therapeutics, o estudo revelou que a aplicação da toxina na parede do estômago pode retardar a digestão e prolongar a sensação de saciedade.