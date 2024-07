Isabelle Nogueira brilha no Festival de Parintins como a Cunhã Poranga do Boi Garantido Ela também foi confirmada como musa da Grande Rio no Carnaval de 2025

Isabelle Nogueira e o Boi Garantido no Festival de Parintins Reprodução/Instagram/@isabellenogueiraoficial

O Festival de Parintins atraiu olhares do mundo graças à potência da Isabelle Nogueira, a Cunhã Poranga do Boi Garantido. A internet estava inteira postando esse ano sobre o festival. Muitos influenciadores e artistas estiveram presentes esse ano divulgando o evento.

Eu confesso que já ouvia falar antes do festival, mas não entendia bem. Esse ano, com a linguagem popular explicando sobre o evento, que é desfile dos bois Caprichoso e Garantido, conseguir entender melhor a respeito do festival cultural.

Por lá avistei: a atriz Vivianne Araújo, o apresentador Lucas Selfie, a ex-BBB e apresentadora Ana Clara, o ator e cantor Xamã, o campeão do BBB Davi, a campeã de A Fazenda Jaquelline, os ex-BBB Bah Matteus, namorado da musa Isabelle, além dos ex-BBBs 24 que conviveram com a musa: Marcos Vinícius, Beatriz Reis, Raquelle Cardoso e Lucas Pizane.

Novidades: do festival de Parintins para o Rio de Janeiro. Isabelle Nogueira será musa da Grande Rio. Ela foi convidada pela presidente de honra da escola Acadêmicos do Grande Rio, que no ano que vem tem tema em homenagem ao Pará.

Ela só está colhendo o que plantou! Só acho que falta um convite para essa amada menina participar de A Fazenda 16. Será que ela ganharia esse prêmio? No BBB 24 ela ficou em terceiro lugar. Mas está colhendo bons frutos.