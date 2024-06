Jaquelline Grohalski muda visual e comemora aniversário com churrasco e pagode em família

Alto contraste

Jaquelline Grohalski comemora 30 aninhos com novo visual (Reprodução/Instagram/@jaquelline)

Quem festeja idade nova hoje é a campeã de A Fazenda 15, Jaquelline Grohalski. Ela tem muitos motivos para comemorar e brindar a vida. É óbvio que eu vou listar alguns, para quem é fã e admira a musa, mas para quem ainda não a conhece e tem vontade de conhecer.

A gata brinda 30 anos com uma festa para poucos e bons, um churrasco e pagode para família e amigos mais próximos. Esse colunista foi convidado, mas como tenho trabalho na hora do evento não poderei comparecer, mas desejo tudo melhor para essa amiga.

Jaquelline é formada em biomedicina, mas hoje atua na profissão de cantora e influenciadora. Ela participou do BBB18, mas se consagrou sendo campeã da Fazenda 15.

Os amores da sua vida são Bella, sua filha, Geni Grohalski, sua mãe e participante de A Grande Coquista 2, e Fernando, seu irmão.

Camaleoa, sempre está mudando o visual: já foi loira e morena, e teve cabelos longos e curtos. No atual momento, celebrando nova fase, ela está de cabelo curto e mais loiríssima do que nunca.

Amada pelas empresas, faz publipost sempre de marcas consagradas no mercado e presença VIP em eventos que são de grande sucesso.

Jaque é sempre cercada de bons amigos e é nas redes sociais a mesma da vida real: animada, alegre e alto astral.

Ela gosta muito do funk, mas no samba a gata manda muito bem. Inclusive, é musa das escolas de samba Barroca Zona Sul e Unidos de Vila Maria, aqui em São Paulo. E já fiquei sabendo que já tem convite para o Carnaval carioca do ano que vem.

Recentemente, esteve no Festival de Cannes, principal evento do cinema do mundo, onde grandes astros e estrelas pisam no tapete vermelho. Ela pisou!

Engajada em causas sociais, colocou a mão na massa e ajudou as vítimas do Rio Grande do Sul. Tanto ajudou como pediu ajuda para pessoas próximas.

Após se consagrar na RECORD, marcou presença em eventos importantes, como a Semana de Moda de Paris e a São Paulo Fashion Week, entre outros grandes acontecimentos.

Recentemente, realizou o seu sonho como empresária e abriu seu primeiro supermercado, chamado de O Inacreditável Preço Baixo.

Jaquelline é capa de várias revistas, matéria dentro e fora do país. Sem falar que é sempre convidada para participar de programas de TV.

Ela tem mesmo muitos motivos para comemorar. Minha amiga, te desejo mais sucesso e tudo de melhor na vida pessoal e profissional, saúde e paz você merece. Obrigado por não esquecer das origens, nunca esqueceu sempre quem está e esteve com você. Deus te ilumine sempre! Comemore muito.