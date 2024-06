Jornal da Record estreia nova previsão do tempo com ferramenta mais moderna Confira a novidade no jornalismo da emissora

Jornal da Record estreia nova previsão do tempo

É muito bom ligar a TV e ver conteúdo de qualidade. Com uma grande equipe de competentes profissionais, as reportagens do Jornal da Record é sempre pautado por notícias que deixam o público sempre bem informados com o que acontece no Brasil e no mundo.

Os apresentadores Chris Lemos e Celso Freitas trouxeram uma grande novidade ontem para os fiéis espectadores. Foi uma nova previsão do tempo no JR, com Lidiane Shayuri trazendo inovação com ferramenta mais moderna.

As páginas e os influenciadores também gostaram bastante da novidade. Perrengue Chique, Central Reality e outra páginas contando para seu público a grande novidade.

É muito legal a visão do jornalismo da RECORD, que além de mostrar na TV, traz a sua modernidade para a internet, através de páginas conhecidas do público. Isso faz com que mais pessoas fiquem ligados na emissora.

Saúde

Claudia Alencar estava de viagem marcada para vir para São Paulo, ia cumprir agenda na imprensa após seis meses internada, mas por complicações a atriz precisou retornar ao hospital para cirurgia de emergência.

Para Maiores

Meu amigo João Briet, creator da página Alfinetei Teen, está preparando uma grande festa para receber amigos no estilo de festejos juninos. Eu soube que as “brincadeiras” vão ser modernizadas e para adultos. E não será só forró, terá funk também para os convidados.

Em Turnê Na Europa

Pedro Sampaio está em turnê pela Europa (Reprodução/Redes Sociais)

O DJ Pedro Sampaio está com uma grande agenda para cumprir na Europa. Após ser criticado por tocar nos festejos de Campina Grande, o gato virou a página e foi para longos voos. Afinal, o show não pode parar!

Rei do Kikiki

Ele entrega tudo, um misto de sentimentos ao assistir seus vídeos, mas garantia de boas risadas. O cantor e apresentador Duh Marinho tem ganhado cada dia mais espaço midiático. Inclusive ele é sempre o único a poder filmar dentro das festas da poderosa Anitta. Isso é ser puro glamour!

Brilhando

Maisa Silva acaba de assinar contrato com a Globo. A atriz em breve começar a gravar a próxima novela das seis e, segundo fofoqueiros, interpretará uma vilã. O tititi das redes sociais já está comemorando a novidade. Desejo sucesso!

Calmaaaa aíííí que vou aqui no PlayPlus ver o que está rolando em A Grande Conquista 2. Para trazer novidades para nós! Volto já…