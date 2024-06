Juliette fica de fora da festa junina de Campina Grande

Alto contraste

A+

A-

Juliette em clima de festa junina (Reprodução/Redes Sociais)

Infelizmente alguns lugares não valorizam os artistas locais. Juliette, que tanto divulgou o São João de Campina Grande, na Paraíba, está fora da agenda dos festejos juninos esse ano. Ela, que deveria ser aclamada e reverenciada em sua terra natal, não tem esse prestígio. Uma pena!

Mas isso não acontece só com a ex-BBB cantora. Isso acontece com milhares de artistas que precisam sair do seu estado para se reconhecido. Só lamento! E o público quem perde. Afinal talento e carisma não lhe falta.

Recentemente, Juliette gravou um DVD com muitas músicas de forró e o show dela é bastante elogiado pelo público.

Nova Peoa?

Publicidade

Eu acho que ela tá blefando e pode estar, sim, no elenco de A Fazenda 16. Cristina Rocha nega e diz que se entrar no reality sairá expulsa. Se realmente ela for entrar, teremos que aguardar setembro chegar!

Comemorando

Publicidade

Em São Paulo, a agora influenciadora Camila Moura brindou a vida com uma big festa. Ela que alcançou uma legião de fãs em pouco tempo e é um dos fortes nomes para compor elenco de A Fazenda 16.

Xiiii

Publicidade

Quem tem coragem de assinar o conteúdo adulto de Lucas Buda, ex-BBB 24? O próprio já afirmou que está se preparando para postar em uma plataforma. Prefiro nem comentar. Afinal, tem gosto para tudo.

Justa Homenagem

A RECORD Nordeste está em clima de festejos juninos e a minha ex-companheira de programa Você Em Dia, a apresentadora Jaquelline Cruz, deu um show na reportagem especial em homenagem à eterna cantora Paulinha Abelha, que nos deixou precocemente, deixando saudades até hoje. Mas será sempre lembrada pelo seu talento! Fiquei arrepiado e emocionado. Vale a pena conferir:

Sem Clicks

Ela sempre causa nas declarações e dessa vez não foi diferente. Jojo Todynho afirmou que não tira foto com os colegas da faculdade. A cantora e influenciadora, que faz o curso de Direito no Rio de Janeiro, afirmou que está ali para estudar e não para ser tietada.

Flopou

Não deu ninguém na festa. A influenciadora Mirela Janis, conhecida como “cremosinha”, fez um Arraiá para festejar seu aniversário, mas a festa estava quase vazia e apenas poucos convidados compareceram ao evento. Aí fica a pergunta: cadê os amigos que marcaram presença na sua festa?

FUN7 anuncia lançamento da música “Gestual” ao vivo

O hit foi lançado em todas as plataformas digitais, a versão acústica fez um enorme sucesso em 2018 e faz parte do DVD “Isso é FUNSETE”. Meu amigo Denis Pinhoti e toda banda, boa sorte e mais sucesso! Em breve vou ao show. Quem sabe não estarei na Áudio para assistir ao novo sucesso deles!

De Atitude

Repare… Prints e tudo mais. O namoro do gamer Victor Loud com a cantora Tainá Costa começou porque a cantora mandou um direct para ele anos atrás. Ela que tomou iniciativa e hoje os dois seguem apaixonados e fazendo sucesso juntos. Será que sairá noivado em breve? Vamos aguardar!

Humildade Total

O casal Rodrigo Faro e Vera Viel sabe viver a vida. Eles foram vistos no show do grupo Roupa Nova, que aconteceu na última semana em São Paulo. Solícito, o casal, por onde passava, cumprimentava as pessoas. Como sempre eles dão um show de simpatia.