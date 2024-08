Kamisa 10 comemora dez anos de carreira em show com Israel e Rodolffo A celebração ocorreu na noite deste domingo (11) no Espaço Dois Ipês, localizado em Goiânia, terra natal do grupo Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 14/08/2024 - 13h50 (Atualizado em 14/08/2024 - 14h05 ) ‌



Kamisa 10 faz celebração Reprodução/Hugo Di S

Os pagodeiros da terra do sertanejo têm muito o que comemorar! Na noite do último domingo (11), o Kamisa 10 celebrou os dez anos de carreira com um show inédito no Espaço Dois Ipês, em Goiânia.

Aproximadamente três mil pessoas marcaram presença para prestigiar a edição especial do “Na Vibe Do K10″ e curtir os maiores hits do trio.

Erlon, Pitchula e Angelino também dividiram o palco com a dupla Israel & Rodolffo e, juntos, performaram pela primeira vez sua nova parceria, que em breve será lançada. O grupo 25ZEROUM ficou responsável por esquentar o clima logo na abertura dos portões, e a DJ Diana Corrêa animou o público até o encerramento do evento.

Sob produção da B2 Eventos, o local foi amplamente decorado com cores vibrantes, grafites, skates, painéis e luzes leds, pontos instagramáveis e até mesmo uma pista de basquete.

Para eternizar o momento, o grupo registrou três faixas inéditas que já estão nos preparativos para serem lançadas ainda em 2024. As filmagens serão disponibilizadas no canal oficial do grupo no YouTube, seguindo uma ordem cronológica.

“Que noite incrível! Não haveria forma melhor de comemorar esse marco do que fazendo o que mais amamos: cantar e tocar nosso pagode. São 10 anos de muito trabalho, sonhos, conquistas e sacrifícios, e cada parte valeu a pena. Agitamos todos os nossos fãs com a verdadeira vibe do K10. O ambiente ficou lindo, do jeito que imaginamos. Só temos a agradecer e que venham mais 10 anos de estrada”, compartilha o vocalista Angelino.

“Ficamos muito felizes com o convite dos meninos! É uma honra participar desse show, ainda mais em uma data tão especial para eles. Foi a comemoração de uma década de muitos sucessos e vitórias. O pagode goiano realmente conquistou o Brasil todo”, compartilha Israel.

EM TEMPO

Atualmente, com mais de 150 milhões de plays somados nas plataformas, o “Na Vibe Do K10 RJ” já pode ser considerado o maior da carreira do Kamisa 10. Com 17 faixas, incluindo participações de MC Daniel, Thiaguinho, Dilsinho, Guilherme & Benuto e Gica, o projeto chegou às plataformas de áudio e vídeo por completo em meados de julho.

A união dos pagodeiros e a junção do estilo musical com o funk e o sertanejo foi um tremendo acerto, pois as parcerias “Sentada Malvada”, “Spoilerzinho”, “Envolvidassa” e “Para Que Tá Feio” entraram nas principais playlists e rankings do país desde seus lançamentos, superando já 100 milhões de plays somados.