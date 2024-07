Léo Santana encerra maratona junina com show especial em Salvador O GG do Brasil Léo Santana realizou 28 apresentações durante o período junino e encerrou com chave de ouro em casa.

Léo Santana canta no São João da Bahia Reprodução/Facebook/@Sufotur

O São João do GG do Brasil Léo Santana foi um verdadeiro sucesso, com 28 apresentações durante o período junino. O cantor encerrou a maratona com um show especial em Salvador, no São João da Bahia.

Com um repertório especial, cantor animou a multidão presente no Parque de Exposições ao som dos maiores sucessos de sua carreira.

Canções como Zona de Perigo, Perna Bamba, Posturado e Calmo, No Sigilo e Vai Embora, nova música que ferveu a galera, além de Apaixonadinha, canção gravada em parceria com Marília Mendonça e sempre um momento especial no show do gigante, agitaram o público.

Léo não escondeu a alegria de encerrar a maratona junina em Salvador, em casa. “Salvador, que maravilha estar aqui com vocês, vamos encerrar o nosso São Pedro com chave de ouro e com a animação lá em cima”.