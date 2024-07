Macucos define primeiro single de DVD ao vivo em comemoração aos 25 anos de carreira

Alto contraste

A+

A-

Macucos comemora 25 anos de carreira Divulgação

A banda Macucos está com um novo projeto para encantar todos os fãs: o lançamento de um DVD! O primeiro single, Haverá, uma faixa clássica do repertório deles, chega a todas as plataformas nesta sexta-feira (5), cantada em uma nova versão ao vivo. A gravação foi feita justamente na praia de Itaúnas, onde um dos principais nomes da música capixaba começou a trilhar sua jornada em um luau há 25 anos.

Composta por Beto Pepê e Júnior Barriga, o reggae romântico com uma melodia que combina perfeitamente com a letra,deixa aquele sentimento de amor no ar, soando como uma linda declaração de amor.

“Haverá foi a primeira canção que a gente gravou há quase 25 anos e, sem dúvida, é uma das mais cantadas e esperadas pelos nossos fãs em todos os shows até hoje. O mais gostoso é ver esse público sendo renovado a cada dia. Cruzamos algumas gerações e hoje vemos crianças e adolescentes cantando essa canção. Viva o reggae, viva o amor!”, disse a banda.

O clipe, dirigido por Leandro Campanha, que filmou recentemente o DVD do trio Forrozão, foi gravado no Delírio Tropical, um evento que aconteceu na Praia de Itapoã, em Vila Velha, no Espírito Santo. Neste mesmo local, a banda deu seus primeiros acordes, simbolizando o berço da banda. Esse lançamento integra o ao vivo do Macucos, com previsão de lançamento para agosto deste ano, além de ter uma participação especial de Júnior Barriga, ex-baixista da banda e compositor do sucesso. Ele é, atualmente, secretário de Cultura e Turismo da cidade.

O novo projeto, além de Haverá, conta com mais de 20 canções e também aquece a turnê especial que o Macucos planeja para celebrar os 25 anos de carreira. De forma consolidada, a banda de reggae se consagrou no cenário musical com suas canções sobre amor, paz e todos os sentimentos positivos que merecem ser explorados. Embarcando nesta nova jornada, eles continuam rompendo barreiras e se consagrando como um dos maiores, cheios de canções memoráveis e, agora, em novas versões irresistíveis.