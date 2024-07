Manu Bahtidão faz história na música brasileira e atinge TOP 1 com ‘Torre Eiffel’ Faixa em parceria com Guilherme & Benuto tem apenas quatro meses de lançamento e alcança quase 200 milhões de streams Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 31/07/2024 - 16h17 (Atualizado em 31/07/2024 - 16h17 ) ‌



Manu Bahtidão faz história na música brasileira e atinge TOP 1 com “Torre Eiffel" Reprodução/ @romilsonoficial

Nesta quarta-feira (31), o dia começou de um jeito diferente e muito especial para Manu Bahtidão. A cantora alcançou um marco histórico na música brasileira ao colocar a primeira faixa de tecnomelody no topo das paradas nacionais.

“Torre Eiffel”, sua canção em parceria com a dupla Guilherme & Benuto, conquistou o primeiro lugar no “TOP Songs Brazil” do Spotify. O hit, que já é um marco em sua carreira, acumula quase 200 milhões de streams e é um fenômeno nacional e um sucesso entre seus fãs.

Em seus versos, a música, que conta a história de um relacionamento que chegou ao fim, foi gravada no projeto que mudou a vida de Manu: o audiovisual “Daqui Para Sempre”. Registrado em agosto de 2023 em Fortaleza/CE, o projeto conta com 16 faixas, entre as quais se destacam a canção que dá nome ao DVD, “Torre Eiffel”, “Abismo”, “Se Não For Tu”, “60m2″, “A Otária”, entre outras.

Muito emocionada com tudo o que vem acontecendo em sua carreira, Manu compartilha: “Estou muito feliz com mais esse marco. ‘Torre Eiffel’ é uma música muito especial e meus fãs a abraçaram demais. Só tenho a agradecer por tudo o que vem acontecendo; sem eles, nada disso seria possível!”

Esse feito não só marca a ascensão de Manu Bahtidão, mas também celebra a crescente popularidade do tecnomelody, um estilo genuinamente paraense que tem ganhado cada vez mais força e visibilidade. A cantora está fazendo história ao levar a música do Norte para novas alturas, mostrando a força e originalidade desse estilo musical.