Marlene Mattos é sondada para dirigir novo programa de auditório dominical na TV aberta

Marlene tem novas possibilidades de trabalho Divulgação

O mês de junho começou com a despedida de Marlene Mattos da direção do Programa Geral do Povo da Rede TV! Em 6 meses, o programa cresceu na audiência e se tornou mais uma opção na briga pela audiência dominical da TV aberta. A Rede TV! Saiu do traço e chegou e ultrapassar 3 pontos, superar a Band e encostar na Record.

Mas o desgaste de Marlene de precisar se deslocar do Rio de Janeiro para São Paulo para dirigir o programa semanal ao vivo, fez a diretora repensar e acabou pedindo o fim do seu contrato mas duas emissoras já estão sondando Mattos para comandar novos programas que devem estrear no primeiro semestre de 2025.

Justamente por conta do desgaste de deslocamento, as duas emissoras de São Paulo estão negociando com a diretora. Uma proposta já inclui que a diretora deve se dedicar apenas uma semana por mês para gravar os 4 programa do mês. As negociações estão avançadas.

A outra está praticamente descartada por que a proposta é para dirigir um reality show durante 4 meses. Por ser ao vivo de segunda a sábado, a diretora não demonstrou interesse.

A diretora ama televisão e estava muito feliz com seu retorno no comando do programa de Geraldo Luís, precisou pedir para sair para poupar a sua saúde mas agora já está com os olhos brilhando com a nova proposta do programa dominical.

Marlene segue com seus projetos que incluem o podcast apresentado por Zilu Camargo, a formatação do novo programa de Sérgio Reis e o gerenciamento da carreira de Márcia Fu.

Muito criativa e inquieta, a ex-empresária e diretora de Xuxa não para e está sempre surpreendendo o público com novidades. A torcida é grande para que ela assine com a emissora e retorne ao comando do novo programa que vai contar com uma famosa apresentadora que está afastada das telinhas há pouco tempo.

SBT, Record ou Band? Em breve conto os detalhes das negociações em primeira mão para vocês!