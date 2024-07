Maya Massafera e Baco Exu do Blues prestigiam show de Renanzinho CBX em Salvador Mani Reggo e Samuel de Assis também marcaram presença no evento Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 30/07/2024 - 13h49 (Atualizado em 30/07/2024 - 13h49 ) ‌



Maya Massafera curtiu o show em Salvador Reprodução/Instagram/@aline.aphotos

No último sábado (27), a Casa de Castro Alves, em Salvador, foi palco de uma noite inesquecível com o evento Samba do Carmo. Renanzinho CBX e Gominho comandaram a festa, com uma performance vibrante e setlist de peso.

No evento, estiveram presentes grandes nomes como Maya Massafera e Baco Exu do Blues, que fizeram questão de prestigiar o show. A noite também contou com a presença de Mani Reggo e Samuel de Assis.

“Que noite incrível! Tocar no Samba do Carmo com Gominho foi demais, e ver tantos amigos e personalidades presentes foi uma honra. A energia da Casa de Castro Alves estava surreal, todo mundo curtindo muito. Só tenho a agradecer a galera que colou e fez essa noite ser tão especial!”, contou animado.

No próximo domingo (04), Renanzinho está pronto para fazer mais um evento inesquecível. O artista é o grande anfitrião do Te Vejo no Pagode, festa que promete 10 horas de música com nomes de peso, como o grupo Batifun, Príncipe e Pagobinho.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos na Bilheteria Digital.