MC Mari lança música e promete ‘muitos feats e muito caos’

MC Mari lança música nas plataformas digitais (Lucas Moura/Divulgação)

A cantora MC Mari, participante de A Grande Conquista 2, foi eliminada na etapa Mansão, mas deu seu nome no jogo e mostrou que estava ali para mostrar quem realmente é. Temperamento forte e emponderada.

Ontem, ela lançou a música Meu Ex Amor nas plataformas digitais, uma parceria da cantora com o DJ/produtor Yuri Pedrada. Com certeza mais um sucesso!!

É claro que eu não poderia deixar de bater um papo com a cantora, que tem vários hits, tanto solo como com outros artistas.

Erick Ricarte: De onde você tirou inspiração para nova música?

MC Mari: A música vem da mistura da arrochadeira com a sofrência! Gosto de inovar sempre, não fico presa somente a um ritmo, o que me faz sair o tempo todo da zona de conforto.

ER: Vem mais lançamentos por aí?

MM: Com certeza o ano de 2024 promete! Principalmente grandes feats, aguardem.

ER: O que tá achando de A Grande Conquista 2 após sua saída?

MM: Participar do programa foi uma honra, eu adorei cada momento, e não me arrependo absolutamente de nada. Ver de fora é totalmente diferente, porém não muda o frio na barriga e a vontade de ser comentarista todo santo dia! Não perco um episódio e sigo torcendo pelos meus lá dentro.

ER: Está torcendo por alguém?

MM: Hadad, Fernando, Lizi e Lucas de Albú.

ER: Como foi a experiência do primeiro reality?

MM: Sempre quis participar de um reality show, pra mim foi um sonho realizado. Todos conheciam a voz da MC Mari, mas muito poucos a imagem, o que soou de ótimo tom pra mim. Me ajudou muito aqui fora, além, claro, de realizar o que tanto almejei.

ER: Aceitaria o segundo?

MM: Prometo pensar, acho que tô focada na carreira. Penso em vários projetos, principalmente dentro da TV, no mundo do entretenimento como apresentadora ou comentarista, acho que me dou bem com isso.

ER: O que podemos esperar de novidades?

MM: Muitos feats, muito caos, muita entrega e, sem dúvida, a personalidade forte que vocês amam!





Ela é icônica, e sempre que tiver novidades traremos aqui para vocês.