MC Ryan SP e MC IG lançam o segundo single do projeto 'Bad Boys' Faixa 'Pra Roncar Tem Que Desbicar' chega às plataformas digitais nesta terça-feira (23) e conta com participações de peso como MC Don Juan e MC Hariel Erick Ricarte 23/07/2024 - 15h52 (Atualizado em 23/07/2024 - 15h52 )



MC Ryan SP e MC IG lançam novo single Divulgação

MC Ryan SP e MC IG se unem a MC Don Juan, TrapLaudo, Luuky, GH do 7, MC Hariel, MC Nego Micha, Lil Kid, MC Marcos IP, Kau, MC Luuky e Paiva para o lançamento da faixa Pra Roncar Tem Que Desbicar. A canção, segundo single do projeto Bad Boys, previsto para agosto, chega logo após o sucesso de Filha do Deputado, que já acumula milhões de streams nas plataformas digitais.

Pra Roncar Tem Que Desbicar estará disponível nos tocadores de áudio nesta terça-feira (23), acompanhada de um videoclipe no canal da GR6 no YouTube.

Um verdadeiro set de trap funk, a faixa destaca a autenticidade e o poder dos artistas paulistas no cenário urbano. Pra Roncar Tem Que Desbicar promete criar mais um marco na cena urbana. A produção musical fica por conta de Glenner e Tthez1n, nomes reconhecidos pela habilidade em criar batidas inovadoras e envolventes.

“Este projeto não poderia ser mais autêntico, mostrando o que há de melhor na música urbana nacional”, comentou MC IG. MC Ryan SP acrescentou: “Estamos empolgados em compartilhar essa nova música com nossos fãs. É um som que representa a nossa cultura, as nossas raízes”.

O álbum completo Bad Boys, previsto para agosto deste ano, promete explorar ainda mais as histórias e os desafios enfrentados pelos artistas, refletindo a importância das amizades verdadeiras e a jornada para o sucesso na cultura do funk.

No último mês, os grandes nomes do funk e amigos de longa data, MC Ryan SP e MC IG, compartilharam a primeira amostra do projeto. Filha do Deputado já acumula mais de 18 milhões de streams nas plataformas de música, 20 milhões de visualizações no clipe oficial no YouTube, figurou no TOP 10 do Spotify Brasil, ocupando a 8ª posição, e no TOP 50 do Spotify Portugal, na 42ª posição.