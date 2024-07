Novo projeto de Jacqueline Sato estreia dia 1º de agosto no E! Entertainment Produção reconhece o protagonismo de nipo-brasileiras em suas áreas de atuação Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 26/07/2024 - 14h12 (Atualizado em 26/07/2024 - 14h12 ) ‌



"Mulheres Asiáticas" estreia no dia 1º de agosto, quinta-feira, às 23 horas, no E! Entertainment Reprodução/Tiago Carvalho e Felipe Xavier Mende

A primeira co-produção da Sato Company com a NBCUniversal, “Mulheres Asiáticas”, é uma mistura de talk show e reality show que quebra paradigmas. Apresentada por Jacqueline Sato, a atração reúne mulheres que rompem barreiras, estereótipos e padrões com ousadia e sem medo de traçar suas próprias trajetórias.

O longa estreia no dia 1º de agosto, quinta-feira, às 23 horas, no E! Entertainment, que continua sua premissa de pioneirismo e diversidade com a estreia desta série que reconhece o protagonismo de nipo-brasileiras em suas áreas de atuação. No dia seguinte, o programa estará disponível no Universal+, o streaming da NBCUniversal.

Em “Mulheres Asiáticas”, Jacqueline Sato recebe duas convidadas nipo-brasileiras a cada episódio. Após a apresentação de suas trajetórias e um bate-papo leve e íntimo sobre assuntos como ancestralidade, racismo, estereótipos, autoconfiança, força e superação, as convidadas vivem a sororidade, na prática, ao experimentar um pouco do universo da sua companheira de conversa. Nesta dinâmica, onde uma ensina algo da sua profissão para a outra, vemos as mulheres descobrindo novas versões de si mesmas, numa troca marcada por empatia, entrega, respeito, alegria e admiração.