'O Auge do Humano 3′ chega aos cinemas brasileiros O longa do diretor argentino Eduardo Williams, é o primeiro filme lançado pela Retrato Filmes, uma distribuidora brasileira nova no mercado 13/08/2024 - 14h12



O Auge do Humano 3 estreia nos cinemas brasileiros Reprodução/Divulgaç

O longa “O Auge do Humano 3″ do diretor argentino Eduardo Williams, vencedor do Prêmio Da Crítica Boccalino D’Oro no 76º Festival de Locarno, é o primeiro filme lançado pela Retrato Filmes. A distribuidora brasileira é nova no mercado, e possui foco em produções independentes sobre temas variados e com impacto social e artístico. Confira o pôster oficial da obra.

O diretor desejava criar uma obra ambiciosa, que misturasse documentário e ficção científica, onde o surreal e o documental se encontrassem na mesma cena. O filme dá sequência a um projeto iniciado em 2016: “O Auge do Humano”, que ganhou dois prêmios em Locarno naquele ano — o de Melhor Filme e Menção Especial entre os Cineastas Estreantes.

O novo longa tem coprodução do brasileiro Estúdio Giz e foi filmado em três países: Peru, Sri Lanka e Taiwan, sob uma atmosfera de estranha sensação de apocalipse, unificando os diferentes territórios do filme.

“Meu objetivo era fazer um filme que não fosse apenas um reflexo das minhas ideias, mas do que acontece quando elas são apropriadas por pessoas diferentes e refletidas em espaços que eu não conhecia na época em que as escrevi”, conta Williams, que também assina o roteiro.

O filme começa com três grupos de amigos à deriva em seus próprios contextos e, gradualmente, começam a compartilhar os espaços e os sonhos uns dos outros, culminando em uma marcha coletiva.

Williams, que estreou com o curta “Pude Ver um Puma”, em 2011, exibido em Cannes, filmou “O Auge do Humano 3″ com uma câmera 360º, técnica que já havia utilizado em seu último curta-metragem, “Parsi”. Esse tipo de equipamento — que possui oito lentes e cria uma imagem esférica — permitiu ao diretor não se preocupar com os enquadramentos durante a filmagem, apenas com o posicionamento entre os atores.

Desafiando o cinema mais convencional, Williams pulou diretamente para o terceiro filme da série, sem realizar “O Auge do Humano 2″, o que permitiu ainda mais radicalismo formal e impacto no público, não apenas pela temática, mas também pelos aspectos formais do novo trabalho que combina documentário e encenação.

“Gosto muito quando os elementos que vieram para o filme de forma documental, digamos, as improvisações ou outras coisas assim, às vezes são vistos pelos espectadores como elementos da fantasia ou como partes surrealistas. Claro, uma coisa é como eu trabalho com eles, e outra coisa é como eles são vistos. Muitas coisas vieram para o filme de forma documental, como improvisos ou pessoas que estavam nas ruas e não faziam parte consciente disso”, conta o diretor.

Com coprodução entre Argentina, Portugal, Holanda, Taiwan, Brasil, Hong Kong, Sri Lanka e Peru, o filme foi exibido em diversos festivais, como os de Toronto, San Sebastián, Nova York, Rio de Janeiro e na Mostra de São Paulo, recebendo diversos elogios da crítica especializada.

“Uma visão oportuna e perspicaz da relação recíproca entre os seres humanos e as tecnologias que criamos”, escreveu a revista Variety em sua crítica. “Orgulhosamente imune às convenções narrativas, o filme não imita uma estética que se tornou tão proeminente em nossas vidas mediadas pela tela, mas se pergunta o que pode ser construído sobre ela”, disse a The Film Stage.

Sinopse

Diferentes grupos de amigos vagam por um mundo chuvoso, escuro e ventoso. Eles passam um tempo juntos, tentando fugir de seus empregos deprimentes, vagando constantemente em direção ao mistério de novas possibilidades.

Ficha Técnica

Roteiro e Direção: Eduardo WilliamsElenco: Meera Nadarasa, Sharika Navamani, Livia Silvano, Abel Navarro, Ri Ri Yang, Bo-Kai Hsu

Produtores: Jerónimo Quevedo, María Victoria Marotta, Eduardo Williams, Nahuel Pérez Biscayart, Aline Mazzarella, Matheus Peçanha, Ico Costa, Meng Xie, Chu-ti ChangProdutores

Executivos: Felipe Fernandes, Gerald Herman, Naomi Pacifique, Albert Kuhn, Germen Boelens, Raymond van der Kaaij, Stefano Centini, Julia Alves

Direção de Fotografia: Victoria Pereda

Edição: Eduardo Williams

Som: Paulo Lima, Yu-Hsien Wu, Chris Shiao, Isis Araújo

Edição de Som: Paulo Lima

Mixagem de Som: Tiago Bello, Tiago Raposinho

Trilha Original: Alada

Efeitos Visuais: Eduardo Williams

Países: Argentina, Portugal, Holanda, Taiwan, Brasil, Hong Kong, Sri Lanka, Peru

Duração: 121 minutos