Paraty Marin oferece experiências personalizadas no mar, na floresta e na cidade Criadas com base nas preferências dos hóspedes, as atividades contemplam atrações de aventura, bem-estar e até gastronomia Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 08/08/2024 - 14h07 (Atualizado em 08/08/2024 - 14h07 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Com comodidades de hotel-boutique, a propriedade Paraty Marin, em Paraty (RJ), atrai viajantes que procuram casas de praia privativas, bem equipadas e confortáveis. Situado na Ilha do Araújo, o empreendimento também é conhecido por organizar experiências personalizadas de acordo com as preferências de cada hóspede.

Paraty Marin oferece experiências personalizadas no mar, na floresta e na cidade Reprodução/Divulgação

Há opções de atividades para todos os gostos e objetivos. Quem vai ao destino em busca de bem-estar, por exemplo, pode explorar programações que mesclam a beleza dos cenários locais com massagem, meditação, yoga, ayurveda e até alimentação balanceada. Já os fãs de turismo histórico conseguem percorrer a região central de Paraty acompanhados por guias especializados.

A equipe de colaboradores também tem sugestões incríveis para os fãs de esportes e aventura. Entre elas, destacam-se a remada em canoa havaiana e a trilha de seis horas rumo à Cachoeira do Saco Bravo, um dos lugares mais bonitos da região.

Cercada pela Mata Atlântica, a propriedade conta ainda com diversas opções de vivências ideais para quem quer se conectar com a natureza, como o banho de bosque, que explora técnicas de mindfulness em meio à floresta. Além disso, os visitantes têm acesso a caiaques e pranchas de stand up paddle, que podem ser utilizados para lazer ou para ir até uma fazenda de algas nas proximidades.

Publicidade

A Paraty Marin também organiza atividades gastronômicas no mar, oferecendo seu serviço culinário a bordo de escunas. Para quem procura algo ainda mais especial, a dica é aproveitar a parceria com o Gastromar, que busca os hóspedes na propriedade e promove uma experiência inesquecível de cozinha náutica comandada pela chef Gisela Schmitt.

Mais informações podem ser obtidas em https://paratymarin.com ou no Instagram @paratymarin.