Participantes de A Grande Conquista 2 já perceberam que o jogo começará a correr Reality completaço da RECORD acaba no dia 18 de julho

Alto contraste

A+

A-

A Grande Conquista 2 entra na sua reta final

Dentro da Mansão os participantes do reality completaço A Grande Conquista 2 já perceberam que o jogo começará a correr. Tem muita gente ainda na casa. Será que teremos duas eliminações por semana? Como será a dinâmica de eliminação de dois participantes de uma vez? Isso só o Rodrigo Carelli que poderá nos contar.

Para saber dessa reta final de A Grande Conquista não perca nada, pois o reality está cada dia mais envolvente. O sangue do povo tá quente e estamos cada dia mais perto de saber quem vencerá essa edição e levará R$ 1 milhão para casa.

Vamos falar um pouco do que está acontecendo no jogo e atualizar as novidades?

A participante Any Rodrighero não tem sido bem avaliada pelos colegas. Ela recentemente foi criticada por Dona Geni, Hadad e Guipa.

Publicidade

O amor está no ar: Fellipe Vilas declarou estar apaixonado por Taty Pink durante festa. Será que vem casal por aí? Corre que dá tempo ainda…

Brenno Pavarinni foi chamado de avulso no jogo. E quem expôs foi o Guipa, que ouviu o Will Rambo falar para Liziane Gutierrez. Eita, gota!

Publicidade

Liziane Gutierrez não gostou nadinha de Kaio Perroni estar ouvindo suas conversas atrás da porta e falou na cara do conquisteiro.

Marcel Hayashi não gostou nada da briga da Any com dona Geni e falou que houve um exagero da parte da sua então preferida no reality.

Fernando Sampaio e Hadad acham que as donas da Mansão vão no Will Rambo. Será?

Por alguns companheiros, Dona Geni e João Hadad fazem jogo de vítimas.

Resumo da semana: a Rachel fez uma agenda da semana para contar aos internautas o que rolou na última semana.

Lucas de Albú foi o sétimo eliminado de A Grande Conquista 2. O nordestino que foi apelidado de príncipe teve muitos votos, mas não o suficiente para se manter no jogo.

Hoje tem dinâmica de apontamento e está imperdível! Se eu fosse vocês, não deixava de conferir às 22h45, logo depois de Gêneses.

Até logo, meus bens… Em breve mais novidades!!