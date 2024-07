Protagonistas de Deadpool e Wolverine entram na trend ‘Casca de Bala’. Confira! Filme estreia nesta quinta-feira (25), nos cinemas brasileiros Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 24/07/2024 - 16h48 (Atualizado em 24/07/2024 - 16h48 ) ‌



Protagonistas de Deadpool e Wolverine, Ryan Reynolds e Hugh Jackman entram na famosa trend brasileira Reprodução/Divulg

Na última semana, Ryan Reynolds e Hugh Jackman, protagonistas de Deadpool & Wolverine, estiveram no Brasil para promover a estreia do tão aguardado filme. Durante uma entrevista com a youtuber Foquinha, os atores conheceram o termo viral Casca de Bala, hit do cantor Thullio Milionário.

O termo explodiu nos últimos meses entre celebridades e internautas por todo o mundo e alcançou o topo dos principais rankings de música nacionais e internacionais.

“Existe uma expressão em alta no Brasil que realmente representa uma amizade como a de vocês. Em inglês, diz-se ‘a candy wrapper’, ou seja, ‘uma embalagem de bala’, mas aqui no Brasil nós dizemos: casca de bala. Vocês podem dizer ‘Ryan é minha casca de bala’ e ‘Hugh é minha casca de bala’.” Entre risadas e sorrisos, os atores se arriscaram no português e adotaram o termo um para o outro.

Para o cantor Thullio Milionário, dono da faixa, foi uma grande surpresa: “Estou até agora sem acreditar. A música já alcançou grandes marcos, muitas celebridades entraram na tendência como Neymar, Virginia Fonseca, João Gomes, Endrick... Mas nunca imaginei que Deadpool e Wolverine fossem fazer parte deste momento. Como fã, estou mais do que feliz e como artista, não tenho palavras.”

Lançada há aproximadamente três meses nas plataformas de áudio e vídeo, a música é um dos maiores sucessos de 2024, com mais de 140 milhões de streams! O hit já foi usado mais de 3 milhões de vezes nas redes sociais, por marcas e celebridades como Ana Maria Braga, Zé Felipe, Mel Maia, Carlinhos Maia, Lucas Guimarães, Bruno Gagliasso, Ana Castela, Ivete Sangalo, Marina Ruy Barbosa, Pedro Sampaio, Menos é Mais, Fred, Tirullipa, L7nnon, Mirela Janis, Yugnir, Luciano Huck, Poliana Rocha, Otaviano Costa e Flávia Alessandra. Até mesmo a Netflix entrou na onda, já que a plataforma de streaming adquiriu os direitos autorais para utilizar a canção em suas redes e ações.

Com um ritmo viciante, sua letra incentivou os internautas a compartilharem fotos e registros de seus verdadeiros “cascas de balas”, termo carinhosamente usado para se referir àquela pessoa que está sempre ao seu lado, perto ou longe, como namorados, melhores amigos, familiares e até mesmo pets.

Nos principais rankings, o resultado não poderia ser outro: a canção alcançou a oitava posição do TOP 50 Brasil, sétima posição no Daily Viral Songs Global, terceiro lugar no Daily Viral Songs Brasil do Spotify, oitavo lugar no Hot 100 Billboard Brasil e chegou ao topo das mais ouvidas do TikTok.