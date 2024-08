Rio Innovation Week: CA² Consulting reforça presença e apresenta time de palestrantes no evento Empresa é referência no segmento de consultoria para startups Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 16/08/2024 - 13h42 (Atualizado em 16/08/2024 - 13h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Rio Innovation Week: CA² Consulting reforça presença e apresenta time de palestrantes no evento Reprodução/D

A CA² Consulting, reconhecida por sua expertise em gestão para startups e scaleups, terá uma participação de destaque na Rio Innovation Week, que aconteceu esta semana no Píer Mauá, no Rio de Janeiro.

O evento, considerado um dos maiores encontros de inovação e tecnologia da América Latina, reuniu os principais nomes do empreendedorismo, tecnologia e inovação, promovendo debates, networking e oportunidades de negócios.

A presença da CA² Consulting reflete seu compromisso em contribuir com a transformação digital e o crescimento sustentável de startups, oferecendo insights valiosos em diversas áreas estratégicas.

A Rio Innovation Week se consolidou como uma plataforma essencial para o fomento da inovação no Brasil e no mundo, atraindo um público diversificado, que inclui empreendedores, investidores, acadêmicos e líderes empresariais de diversos setores. A edição de 2024 promete ser ainda mais impactante, com a participação de empresas e palestrantes renomados que discutirão temas como inteligência artificial, comunicação digital, empreendedorismo 50+ e a importância do planejamento financeiro para startups. A CA² Consulting, com sua abordagem inovadora e experiência no mercado, trará para o evento uma série de palestras voltadas para o desenvolvimento e fortalecimento das startups em crescimento.

Publicidade

Carlos Alecrim, CEO da CA² Consulting, será um dos principais palestrantes do evento, liderando discussões sobre empreendedorismo e inovação. Ele, juntamente com outros especialistas da empresa, abordará tópicos cruciais para o sucesso de startups, como retenção de talentos, escalabilidade em vendas e o impacto da inteligência artificial em produtos e serviços. Além disso, Alecrim participará de painéis sobre o papel dos hubs de inovação e o potencial do Rio de Janeiro como capital da inteligência artificial, refletindo sobre as oportunidades e desafios que as startups enfrentam no cenário atual.

A programação da CA² Consulting na Rio Innovation Week inclui uma série de palestras distribuídas ao longo dos quatro dias de evento, oferecendo uma visão abrangente sobre os principais desafios e oportunidades para startups e scaleups.