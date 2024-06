Rachel Sheherazade dá aula sobre a diferença entre apresentar um telejornal e um reality; veja

Alto contraste

Rachel Sheherazade comanda A Grande Conquista 2 (Reprodução/RECORD)

Esse ano, a dinâmica do reality A Grande Conquista foi bem diferente do ano passado. Cem participantes foram à Vila, para conseguir vinte vagas na mansão. Passando sempre por provas com desafios, perrengues, mas também muito dinheiro. Afinal, além do prêmio de R$ 1 milhão para o campeão, tem momentos que valem dinheiro.

O programa, que vai ao ar todos os dias pela tela da Record TV às 22h45, com apresentação da Rachel Sheherazade, tem dado o que falar. Ele é completaço.

Para quem gosta de saber qual a diferença de apresentar um telejornal e um reality show, a jornalista Rachel Sheherazade dá uma aulinha para gente:

Se Liguem, Conquisteiros

A apresentadora Rachel já avisou aos participantes que quem ganha o poder de donos da mansão precisa decidir alguém para ir para Zona De Risco. Caso contrário, cada semana as punições serão maiores para eles. Essa semana os donos da mansão são Fernando Sampaio e Dona Geni. Quem vai para Zona de Risco pelos donos? Ou teremos mais surpresas?

O Grande React

Lucas Selfie e Ju Nogueira comandam O Grande React (Antonio Chahestian/RECORD)

Tem dado o que falar a dupla de apresentadores Lucas Selfie e Ju Nogueira. Eles apresentam O Grande React, um quadro exibido pelo YouTube e nas redes da Record. Sempre com ótimos comentários sobre os acontecimentos da Mansão e entrevistando eliminados. É uma mistura de tensão com diversão. Muito legal e leve de se assistir.

Hora do Lazer

As festas na mansão são momentos de descontração (ou não). Além de entregar tudo nos looks, tem muitas mini comidinhas e bebidas para a galera se divertir.

Imperdível

Todo domingo, às 15h30, na tela da RECORD, a Hora do Faro tem entrado na Grande Conquista 2. O apresentador Rodrigo Faro tem colocado faísca no jogo, com provas que valem prêmio em dinheiro e ainda interfere em todo jogo. É um babado forte!

Revolucionários

Todo reality show tem uma planta (ou um jardim inteiro), mas na mansão da Grande Conquista parece que não tem não. A turma não fica em cima do muro e não deita para nada. É eita atrás de vixe...

Na Lata

Hadad já mostrou que não engole desaforo em A Grande Conquista 2 Empresário irá criar estratégia com base em posicionamento dos futuros Donos da Mansão

Um dos favoritos do público, Hadad não engole desaforos e deixa claro que não foi da Vila para a Mansão passear. O muso já brigou com Anahí Rodrighero, Marcel Hayashi e, agora, o rival da vez é o policial militar Fellipe Villas.

Agindo

De príncipe ele só tem o apelido, mas Lucas de Albú, que é modelo e nutricionista, foi bastante subestimado na Vila, mas na Mansão ele segue firme e forte.

Sem Cena

Com ela não tem máscaras. Além de se mostrar uma ótima cozinheira para os companheiros de mansão, dona Geni Grohalski tá para o jogo. Muito observadora na hora de apontar decisões, ela não se esquiva!