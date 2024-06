Saiba por que Luan Santana está sendo cancelado nas redes sociais Uma das maiores estrelas do momento, fenômeno musical com shows lotados, é duramente criticado na internet

Luan Santana não escapou do cancelamento Reprodução/Instagram/@luansantana

Luan Santana está sendo cancelado nas redes sociais. O motivo: a transmissão de seus shows em festejos juninos por TVs e streaming. Não tem liberação para ninguém transmitir os espetáculos, o que tem causado indignação no público.

Infelizmente, Luan tem fãs que não conseguem ir aos shows ou que preferem assistir no conforto da sua casa.

Questionado por um repórter sobre qual seria o motivo, o cantor não soube responder o impossibilita que seu espetáculo seja transmitido. Pode ser por questões contratuais do seu escritório ou até mesmo da gravadora.

Para assistir ao show do cantor, a pessoa terá que ir até o local do evento. Mas em breve ele vem aí com mais um projeto de audiovisual.

Não tem transmissão do show completo, mas tem sempre trechos do show nas redes sociais do Luan.

Eu, como curioso que sou, perguntei a uma pessoa próxima do cantor o que estaria acontecendo. A resposta foi que a empresa que cuida da gestão da carreira de Luan está negociando para que seu novo show seja transmitido no final do ano como especial de uma grande emissora de TV.

Então, gente, vamos ter calma que vem projeto grande aí e em breve todos vão assistir ao Luan Santana entregando música e qualidade. Não será nos festejos juninos, mas sim no Natal. Não sou baú, conto mesmo!

Não cancelem o Luan Santana, ele não merece isso!