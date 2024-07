Sofrência em dose dupla: Kart Love lança parcerias com Heitor Costa e Devinho Novaes Músicas fazem parte do projeto “Pelos Bares do Brasil” Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 30/07/2024 - 16h56 (Atualizado em 30/07/2024 - 16h56 ) ‌



Kart Love tem novas parcerias na sofrência Divulgação

Dando continuidade ao projeto “Pelos Bares do Brasil”, Kart Love anunciou, na última sexta-feira (26), dois lançamentos: Passa o Coração, com Heitor Costa, e Mesmo Sem Estar, com Devinho Novaes. Cada faixa conta com um audiovisual gravado durante a passagem do projeto “Pelos Bares do Brasil” em Aracaju, capturando a energia única do artista com o público local.

“Estou muito empolgado com essa nova fase do projeto! Essas faixas são especiais, pois foram gravadas em Aracaju, e capturaram a energia única que sentimos com o público sergipano. É uma honra poder levar a sofrência para diferentes cantos do Brasil e compartilhar esses momentos com amigos tão talentosos”, conta Kart.

Pelos Bares do Brasil

No projeto “Pelos Bares do Brasil”, Kart visita diversas cidades do país, convidando artistas renomados que são nativos ou residentes nessas localidades.

O projeto nasceu da vontade do artista de levar o ritmo para cada vez mais lugares e unir artistas que possuem uma relação de amizade com Kart Love. Depois de passar por São Paulo, onde Kart recebeu a cantora Lauana Prado, o cantor chegou em terras sergipanas, e gravou ao lado dos cantores Nadson Ferinha, Heitor Costa e Devinho Novaes.

Os lançamentos estão previstos para acontecer a cada 3 meses e prometem trazer muitos sucessos para a galera curtir e sofrer, exatamente como Kart gosta.

Kart Love

Pioneiro na sofrência, Kart Love sempre busca se reinventar e inovar para seus fãs. Em 2020, lançou a canção Espelho do Teto com Jonas Esticado, que movimentou a cena musical e destacou a sofrência em suas composições.

Ao longo dos anos, Kart produziu diversos projetos, como “Baú do Love” e “Sofrência Atualizada”, consolidando-se no gênero. Com novas parcerias e projetos, como “Pelos Bares do Brasil”, Kart continua a expandir seu alcance e a conquistar novos públicos, levando a sofrência para todos os cantos do Brasil.

Passa o Coração e Mesmo Sem Estar já estão disponíveis em todas as plataformas de música.





Confira: https://linktr.ee/Pelosbaresdobrasilaracaju